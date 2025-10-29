Descubra sua cor e número da sorte de hoje (29 de outubro); um signo vive um dia de conquistas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 09:00
A energia do dia nesta quarta-feira, dia 29 de outubro, traz foco, estabilidade e progresso constante. Mesmo as tarefas mais complexas fluem com clareza, enquanto o esforço disciplinado começa a mostrar resultados visíveis. É um bom momento para tomar decisões financeiras conscientes, cuidar da saúde e nutrir vínculos com afeto genuíno. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: Hoje, sugestões familiares inspiram mudanças positivas no lar. O corpo pede atenção, então retomar bons hábitos será essencial. As finanças mostram bons sinais, com possibilidade de novos ganhos. O ambiente profissional exige firmeza para manter bons colaboradores.
Amor: Feridas antigas começam a cicatrizar, restaurando a confiança.
Cor da sorte: Vermelho claro
Número da sorte: 1
Touro: Sua força física e emocional está em alta, mas é preciso evitar exageros. No trabalho, desafios estimulam sua habilidade de resolver problemas. Em casa, tradições trazem conforto e união. Estudos exigem dedicação extra, mas o aprendizado será sólido.
Amor: Transformações profundas aproximam você do parceiro.
Cor da sorte: Azul-marinho
Número da sorte: 22
Veja as características dos signos
Gêmeos: Um conselho sábio de alguém experiente traz clareza. Energia equilibrada e foco mental ajudam a manter o ritmo. Suas ideias ganham reconhecimento profissional. Investimentos em imóveis mostram potencial promissor.
Amor: Trocas leves e divertidas animam, mesmo sem muita profundidade.
Cor da sorte: Rosa bebê
Número da sorte: 11
Câncer: O ânimo volta com força, e a vitalidade melhora. No trabalho, críticas construtivas ajudam seu crescimento. No lar, equilíbrio e empatia fortalecem laços. Boas práticas financeiras mantêm estabilidade.
Amor: A conexão espiritual com quem você ama se intensifica.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 7
Leão: Decisões financeiras inteligentes trazem segurança duradoura. Em casa, atitudes gentis espalham boas vibrações. No trabalho, sua liderança natural se destaca. Viagens e obras podem sofrer pequenos contratempos - mantenha a calma.
Amor: O romance pede mais atenção e tempo de qualidade.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 17
As 3 qualidades de cada signo
Virgem: O dia favorece produtividade e eficiência. A saúde financeira segue estável e segura. Assuntos familiares pedem paciência, mas podem se resolver com diálogo. Estudos e projetos mentais despertam entusiasmo.
Amor: Segredos compartilhados fortalecem a intimidade.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 6
Libra: Você quita pendências e organiza as finanças com sucesso. Saúde equilibrada e boa disposição marcam o dia. Novas oportunidades profissionais surgem - siga a intuição. A casa vibra com harmonia e conforto.
Amor: O clima entre o casal esquenta e reacende a paixão.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 1
Escorpião: Mesmo achando exageradas as preocupações de um parente, ouvir com empatia evita atritos. No trabalho, seu prestígio cresce. Viagens curtas trazem alegria e boas experiências.
Amor: Conversas sinceras fortalecem o vínculo afetivo.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 5
Sagitário: O dia favorece investimentos e estudos - seu progresso é constante. Cuidar da mente e do corpo renova sua energia. Relações familiares se tornam mais calorosas. Planeje viagens com cuidado e aproveite momentos leves.
Amor: Honestidade e clareza fortalecem o relacionamento.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 9
Capricórnio: O ambiente familiar traz acolhimento e bem-estar. Emoções equilibradas melhoram a saúde e a concentração. Analise riscos financeiros com atenção antes de agir. No trabalho, cooperação e diversidade fortalecem seus resultados.
Amor: Demonstrações simples de carinho valem mais que grandes gestos.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 7
Aquário: O dia estimula clareza e foco para resolver pendências. Finanças pedem análise cuidadosa de prazos e juros. O desempenho no trabalho cresce com praticidade. Relações familiares entram em harmonia.
Amor: Palavras afetuosas tocam o coração e fortalecem o vínculo.
Cor da sorte: Açafrão
Número da sorte: 8
Peixes: Sua estabilidade emocional se reflete em decisões assertivas. No trabalho, reconhecimento vem através de boas atitudes. Cuidados com contratos e prazos evitam problemas. Viagens noturnas pedem atenção redobrada.
Amor: A sintonia emocional é forte e traz alegria compartilhada.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 3