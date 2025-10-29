Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Descubra sua cor e número da sorte de hoje (29 de outubro); um signo vive um dia de conquistas

Veja quais tons e números podem impulsionar amor, dinheiro e sucesso nesta quarta-feira

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 09:00

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

A energia do dia nesta quarta-feira, dia 29 de outubro, traz foco, estabilidade e progresso constante. Mesmo as tarefas mais complexas fluem com clareza, enquanto o esforço disciplinado começa a mostrar resultados visíveis. É um bom momento para tomar decisões financeiras conscientes, cuidar da saúde e nutrir vínculos com afeto genuíno. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Leia mais

Imagem - 4 signos recebem bênçãos poderosas do universo nesta quarta-feira (29 de outubro)

4 signos recebem bênçãos poderosas do universo nesta quarta-feira (29 de outubro)

Imagem - Dia promete viradas inesperadas e revelações para vários signos; veja as previsões

Dia promete viradas inesperadas e revelações para vários signos; veja as previsões

Imagem - 3 signos finalmente se libertam de um período difícil a partir de hoje (28 de outubro)

3 signos finalmente se libertam de um período difícil a partir de hoje (28 de outubro)

Áries: Hoje, sugestões familiares inspiram mudanças positivas no lar. O corpo pede atenção, então retomar bons hábitos será essencial. As finanças mostram bons sinais, com possibilidade de novos ganhos. O ambiente profissional exige firmeza para manter bons colaboradores.

Amor: Feridas antigas começam a cicatrizar, restaurando a confiança.

Cor da sorte: Vermelho claro

Número da sorte: 1

Touro: Sua força física e emocional está em alta, mas é preciso evitar exageros. No trabalho, desafios estimulam sua habilidade de resolver problemas. Em casa, tradições trazem conforto e união. Estudos exigem dedicação extra, mas o aprendizado será sólido.

Amor: Transformações profundas aproximam você do parceiro.

Cor da sorte: Azul-marinho

Número da sorte: 22

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Gêmeos: Um conselho sábio de alguém experiente traz clareza. Energia equilibrada e foco mental ajudam a manter o ritmo. Suas ideias ganham reconhecimento profissional. Investimentos em imóveis mostram potencial promissor.

Amor: Trocas leves e divertidas animam, mesmo sem muita profundidade.

Cor da sorte: Rosa bebê

Número da sorte: 11

Câncer: O ânimo volta com força, e a vitalidade melhora. No trabalho, críticas construtivas ajudam seu crescimento. No lar, equilíbrio e empatia fortalecem laços. Boas práticas financeiras mantêm estabilidade.

Amor: A conexão espiritual com quem você ama se intensifica.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 7

Leão: Decisões financeiras inteligentes trazem segurança duradoura. Em casa, atitudes gentis espalham boas vibrações. No trabalho, sua liderança natural se destaca. Viagens e obras podem sofrer pequenos contratempos - mantenha a calma.

Amor: O romance pede mais atenção e tempo de qualidade.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 17

As 3 qualidades de cada signo

As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
1 de 12
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual

Virgem: O dia favorece produtividade e eficiência. A saúde financeira segue estável e segura. Assuntos familiares pedem paciência, mas podem se resolver com diálogo. Estudos e projetos mentais despertam entusiasmo.

Amor: Segredos compartilhados fortalecem a intimidade.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 6

Libra: Você quita pendências e organiza as finanças com sucesso. Saúde equilibrada e boa disposição marcam o dia. Novas oportunidades profissionais surgem - siga a intuição. A casa vibra com harmonia e conforto.

Amor: O clima entre o casal esquenta e reacende a paixão.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 1

Escorpião: Mesmo achando exageradas as preocupações de um parente, ouvir com empatia evita atritos. No trabalho, seu prestígio cresce. Viagens curtas trazem alegria e boas experiências.

Amor: Conversas sinceras fortalecem o vínculo afetivo.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 5

Sagitário: O dia favorece investimentos e estudos - seu progresso é constante. Cuidar da mente e do corpo renova sua energia. Relações familiares se tornam mais calorosas. Planeje viagens com cuidado e aproveite momentos leves.

Amor: Honestidade e clareza fortalecem o relacionamento.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 9

Capricórnio: O ambiente familiar traz acolhimento e bem-estar. Emoções equilibradas melhoram a saúde e a concentração. Analise riscos financeiros com atenção antes de agir. No trabalho, cooperação e diversidade fortalecem seus resultados.

Amor: Demonstrações simples de carinho valem mais que grandes gestos.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 7

Aquário: O dia estimula clareza e foco para resolver pendências. Finanças pedem análise cuidadosa de prazos e juros. O desempenho no trabalho cresce com praticidade. Relações familiares entram em harmonia.

Amor: Palavras afetuosas tocam o coração e fortalecem o vínculo.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 8

Peixes: Sua estabilidade emocional se reflete em decisões assertivas. No trabalho, reconhecimento vem através de boas atitudes. Cuidados com contratos e prazos evitam problemas. Viagens noturnas pedem atenção redobrada.

Amor: A sintonia emocional é forte e traz alegria compartilhada.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 3

Tags:

Signo Numerologia Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte

Mais recentes

Imagem - Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto

Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto
Imagem - Escolas inglesas precisam retirar relógios porque alunos não sabem ler ponteiros

Escolas inglesas precisam retirar relógios porque alunos não sabem ler ponteiros
Imagem - Mirela Janis e Yugnir sofrem assalto em São Paulo: 'Pensei que a gente fosse morrer'

Mirela Janis e Yugnir sofrem assalto em São Paulo: 'Pensei que a gente fosse morrer'

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada