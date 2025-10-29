Acesse sua conta
4 signos recebem bênçãos poderosas do universo nesta quarta-feira (29 de outubro)

Paz, clareza e renovação chegam como presentes cósmicos para esses signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 05:00

Astrologia, signo, horóscopo e zodíaco
Astrologia, signo, horóscopo e zodíaco Crédito: Reprodução

Hoje, quarta-feira, dia 29 de outubro, a energia se expande e traz uma sensação de clareza após dias confusos. As conversas fluem, as ideias ganham forma e a vida parece se alinhar de maneira quase mágica. Quatro signos em especial sentem essa virada de forma mais intensa, como se o universo estivesse finalmente recompensando cada esforço silencioso. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Você sente a mente mais leve e o coração mais em paz. Relações que antes pareciam tensas ganham um novo entendimento, e palavras antes travadas fluem naturalmente. Um gesto sincero de alguém próximo restaura sua fé nas pessoas. O universo te abençoa com serenidade e confiança.

Dica cósmica: Ser receptivo não é fraqueza, é sabedoria emocional.

Famosos do signo de Touro

Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Ludmilla (24 de abril) por Reprodução
Cauã Reymond (20 de maio) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Hilbert (22 de abril) por Divulgação
Faustão (2 de maio) por Reprodução / Redes Sociais
Lulu Santos (4 de maio) por Divulgação
Sophie Charlotte (29 de abril) por Reprodução/Instagram
Dwayne Johnson (2 de maio) por Shutterstock
Adele (5 de maio) por Shutterstock
Mel Maia (3 de maio) por Reprodução/Instagram
Mônica Martelli (17 de maio) por TikTok/Divulgação
Beatriz Souza (20 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Sabrina Carpenter (11 de maio) por Reprodução/Instagram
Al Pacino (25 de abril) por Reprodução
Robert Pattinson (13 de maio) por Reprodução
Henry Cavill (5 de maio) por Reprodução
1 de 16
Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB

Gêmeos

As boas conversas voltam a te inspirar, e a sensação de liberdade cresce. Velhos ressentimentos se dissolvem e dão lugar a um entusiasmo renovado. É um ótimo momento para se reconectar com pessoas queridas ou ideias esquecidas. Sua bênção vem na forma de leveza e novas perspectivas.

Dica cósmica: Libere o passado, ele não precisa mais da sua atenção.

Famosos do signo de Gêmeos

Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação
Maisa Silva (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Adriana Lima (12 de junho) por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti (21 de maio) por Reprodução/Instagram
Angelina Jolie (4 de junho) por Divulgação
Morgan Freeman (1º de junho) por Reprodução
Tom Holland (1º de junho) por Divulgação
Camila Pitanga (14 de junho) por Reprodução/Redes Sociais
Nicole Kidman (20 de junho) por Imagem: Reprodução digital | Prime Video
Yasmin Brunet (6 de junho) por Reprodução/Instagram
Débora Nascimento (16 de junho) por Reprodução
Paul McCartney (18 de junho) por Arisson Marinho/ CORREIO
Fernanda Souza (18 de junho) por Reprodução/Instagram
Sophia Abrahão (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Kendrick Lamar (17 de junho) por Reprodução/Instagram
Chris Evans (13 de junho) por Reprodução
1 de 16
Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação

Libra

As peças finalmente começam a se encaixar. Depois de um período exigente, a vida volta a caminhar de maneira mais suave. Relações, especialmente as afetivas, entram em sintonia. A comunicação flui e o coração se abre. Sua bênção é o reencontro com o equilíbrio e com o prazer de viver o agora.

Dica cósmica: Expresse o que sente, a sinceridade será recompensada.

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
1 de 16
Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

Peixes

A inspiração retorna com força total. Sonhos antigos parecem mais possíveis, e sinais sutis mostram que você está no caminho certo. Conversas significativas reacendem sua fé na própria jornada. O universo te abençoa com criatividade e coragem para acreditar novamente.

Dica cósmica: Siga o que faz o seu coração vibrar, é ali que mora o milagre.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
1 de 16
Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram

Tags:

Signo Touro Gêmeos Libra Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

