ASTROLOGIA

4 signos recebem bênçãos poderosas do universo nesta quarta-feira (29 de outubro)

Paz, clareza e renovação chegam como presentes cósmicos para esses signos

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 05:00

Astrologia, signo, horóscopo e zodíaco Crédito: Reprodução

Hoje, quarta-feira, dia 29 de outubro, a energia se expande e traz uma sensação de clareza após dias confusos. As conversas fluem, as ideias ganham forma e a vida parece se alinhar de maneira quase mágica. Quatro signos em especial sentem essa virada de forma mais intensa, como se o universo estivesse finalmente recompensando cada esforço silencioso. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Você sente a mente mais leve e o coração mais em paz. Relações que antes pareciam tensas ganham um novo entendimento, e palavras antes travadas fluem naturalmente. Um gesto sincero de alguém próximo restaura sua fé nas pessoas. O universo te abençoa com serenidade e confiança.

Dica cósmica: Ser receptivo não é fraqueza, é sabedoria emocional.

Famosos do signo de Touro 1 de 16

Gêmeos

As boas conversas voltam a te inspirar, e a sensação de liberdade cresce. Velhos ressentimentos se dissolvem e dão lugar a um entusiasmo renovado. É um ótimo momento para se reconectar com pessoas queridas ou ideias esquecidas. Sua bênção vem na forma de leveza e novas perspectivas.

Dica cósmica: Libere o passado, ele não precisa mais da sua atenção.

Famosos do signo de Gêmeos 1 de 16

Libra

As peças finalmente começam a se encaixar. Depois de um período exigente, a vida volta a caminhar de maneira mais suave. Relações, especialmente as afetivas, entram em sintonia. A comunicação flui e o coração se abre. Sua bênção é o reencontro com o equilíbrio e com o prazer de viver o agora.

Dica cósmica: Expresse o que sente, a sinceridade será recompensada.

Famosos do signo de Libra 1 de 16

Peixes

A inspiração retorna com força total. Sonhos antigos parecem mais possíveis, e sinais sutis mostram que você está no caminho certo. Conversas significativas reacendem sua fé na própria jornada. O universo te abençoa com criatividade e coragem para acreditar novamente.

Dica cósmica: Siga o que faz o seu coração vibrar, é ali que mora o milagre.