Detetive faz revelação chocante sobre infidelidade e diz que maridos traem mais com homens

Relato profissional indica comportamentos que fogem do imaginário popular, mas não representa dados científicos nem estatísticos

  Heider Sacramento

  Heider Sacramento

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 12:34

Traição e infidelidade
Traição e infidelidade Crédito: Freepik

Um detetive particular chamou atenção nas redes ao relatar um padrão inesperado nos casos de infidelidade que acompanhou ao longo da carreira. Segundo ele, em grande parte das investigações sobre traição conjugal envolvendo homens, os relacionamentos extraconjugais não aconteciam com mulheres, mas com parceiros masculinos. O profissional ressalta que seu relato reflete apenas sua vivência pessoal e não configura pesquisa formal ou dado estatístico comprovado.

De acordo com o detetive, muitos desses encontros aconteciam sem vínculo emocional e envolviam homens que mantinham uma imagem conservadora dentro do relacionamento. Fora do ambiente familiar, no entanto, esses investigados viviam experiências que, segundo ele, contrastavam com o comportamento que apresentavam aos parceiros. Em sua percepção, apenas uma minoria dos casos que acompanhou envolvia outra mulher.

Quando a traição vem à tona

Mesmo diante das provas, o profissional afirma que muitas mulheres escolhem permanecer no relacionamento. Motivos como filhos, patrimônio compartilhado, desgaste emocional e a dificuldade de encerrar vínculos antigos costumam pesar na decisão. “O choque inicial é grande, mas a maior parte dos casais encontra uma forma de lidar com a situação e seguir”, disse.

Elas são flagradas mais tarde

O detetive também relata diferenças marcantes entre homens e mulheres ao trair. Segundo sua experiência, homens tendem a ser descobertos rapidamente, enquanto mulheres costumam demorar mais para serem flagradas. Para ele, isso acontece porque elas são mais estratégicas: montam álibis, criam rotinas paralelas e mantêm discrição. Em relatos que ouviu, muitas buscam relações com homens mais jovens e dizem estar em busca de carinho e atenção que já não encontram no casamento.

