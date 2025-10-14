Acesse sua conta
Dia de Ada Lovelace: a mulher que escreveu o primeiro algoritmo e previu a inteligência artificial

Lovelace é considerada a primeira programadora do mundo

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 20:40

Ada Lovelace é considerada a primeira programadora do mundo
Ada Lovelace é considerada a primeira programadora do mundo Crédito: Reprodução

Antes mesmo da invenção dos computadores modernos, Ada Lovelace já falava sobre algoritmos e máquinas capazes de processar ideias. No século 19, a matemática inglesa escreveu o primeiro algoritmo da história, considerado a base da programação e um marco para o que hoje conhecemos como inteligência artificial.

O Dia de Ada Lovelace, celebrado em 14 de outubro, reconhece o papel pioneiro da cientista e homenageia as mulheres que transformam a ciência e a tecnologia.

Ada Lovelace

Ada Lovelace foi filha de Lord Byron por Reprodução
Ada Lovelace foi filha de Lord Byron por Reprodução
Ada Lovelace é considerada a primeira programadora do mundo por Reprodução
1 de 3
Ada Lovelace foi filha de Lord Byron por Reprodução

Veja a história da cientista em vídeo produzido pelo CORREIO: 

Mulher Programação Ciência

