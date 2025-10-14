Dia de Ada Lovelace: a mulher que escreveu o primeiro algoritmo e previu a inteligência artificial

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 20:40
Antes mesmo da invenção dos computadores modernos, Ada Lovelace já falava sobre algoritmos e máquinas capazes de processar ideias. No século 19, a matemática inglesa escreveu o primeiro algoritmo da história, considerado a base da programação e um marco para o que hoje conhecemos como inteligência artificial.
O Dia de Ada Lovelace, celebrado em 14 de outubro, reconhece o papel pioneiro da cientista e homenageia as mulheres que transformam a ciência e a tecnologia.
Ada Lovelace
Veja a história da cientista em vídeo produzido pelo CORREIO: