15 DE MARÇO

Dia de São Longuinho: veja simpatias para recuperar objetos perdidos

Entenda também por que o santo ficou famoso por ajudar nessa busca

Fernanda Varela

Publicado em 15 de março de 2025 às 09:30

São Longuinho Crédito: Reprodução

Já é tradição. Sempre que algum objeto some e a gente precisa encontrar, o apelo é direto para ele: São Longuinho. A figura do santo é muito associada à busca por objetos perdidos, e a razão disso tem a ver com a história dele e com as tradições que foram se formando ao longo do tempo. Hoje, 15 de março, comemora-se o dia deste santo tão popular.>

Quem foi São Longuinho?>

São Longuinho, também conhecido como Longinus ou São Longuinho de Cesareia, era um soldado romano, conhecido por ser o centurião responsável por perfurar o lado de Jesus com uma lança durante sua crucificação. Segundo a tradição cristã, após esse ato, Longuinho teve uma visão divina e se converteu ao cristianismo. Em algumas versões, ele ficou cego por um momento após perfurar Jesus, mas recuperou a visão quando se converteu e acreditou na fé cristã.>

Mas afinal, por que as pessoas pedem ajuda a São Longuinho?>

A origem dessa tradição está relacionada à ideia de que São Longuinho tem a capacidade de "encontrar" o que foi perdido. Isso pode ter surgido a partir de sua história pessoal: ele foi, de certa forma, "cego" (não entendeu a gravidade do que estava fazendo ao ferir Jesus) até o momento em que "encontrou a fé" e, como resultado, recuperou sua visão. Esse ato de "encontrar" algo perdido (no caso, a fé) passou a ser associado à sua ajuda em momentos em que as pessoas perdem algo no sentido mais literal.>

A figura do soldado romano que "encontrou" a verdade, ao se converter ao cristianismo, acabou sendo vinculada à ideia de encontrar objetos ou respostas, em um sentido mais amplo. O fato de ele ter sido alguém "cujas ações causaram uma perda" (o sofrimento de Jesus) e, em seguida, ter "encontrado a verdade" deu origem à associação com a busca por coisas perdidas. >

Simpatia para Encontrar Objetos Perdidos>

O costume de pedir a ajuda de São Longuinho para encontrar objetos perdidos provavelmente tem raízes nas antigas práticas de fé popular, combinadas com as lendas em torno do santo. As pessoas começaram a acreditar que, assim como São Longuinho "encontrou a verdade" após sua conversão, ele também poderia ajudar a "encontrar" coisas que foram perdidas. Por isso, no dia 15 de março (dia dedicado ao santo), muitas pessoas fazem simpatias, acendem velas e rezam por sua intercessão.>

Tradição Popular>

Ao longo dos séculos, o culto a São Longuinho foi ganhando força nas crenças populares, especialmente em algumas regiões do Brasil. As simpatias e orações para encontrar objetos perdidos se espalharam, e ele passou a ser visto como um santo "mágico", capaz de resolver esses pequenos problemas do cotidiano. Esse tipo de pedido se tornou uma tradição bem enraizada, especialmente entre aqueles que acreditam na força das orações e das simpatias.>

Em resumo, as pessoas pedem a ajuda de São Longuinho por causa da conexão entre sua história de conversão e a ideia de "encontrar" algo que estava perdido. As simpatias que pedem por sua intercessão são uma forma de manter essa tradição viva, seja para encontrar um objeto perdido, seja para pedir alguma ajuda em momentos de necessidade.>

Aprenda três simpatias para São Longuinho

1. Simpatia para Encontrar um Objeto Perdido>

O que você precisa: Uma vela branca e um copo com água.>

Como fazer: Acenda uma vela branca e coloque um copo com água ao lado dela. Diga em voz alta: “São Longuinho, São Longuinho, me ajude a encontrar o que perdi.” Peça especificamente o que você está procurando. Depois de fazer o pedido, deixe a vela queimar até o fim e depois jogue a água fora (em um local onde ninguém passe). Acredita-se que, após essa simpatia, o objeto perdido será encontrado rapidamente.>

2. Simpatia de São Longuinho com Oração>

O que você precisa: Uma vela branca e um pedido em mente.>

Como fazer: Acenda a vela e faça uma oração a São Longuinho, pedindo sua ajuda para encontrar o objeto perdido. Você pode fazer a seguinte oração: “São Longuinho, ajuda-me a encontrar (diga o que perdeu). Acredito em seu poder e sei que você pode me ajudar. Peço que, com sua força, eu possa encontrar o que perdi. Amém.” Após a oração, feche os olhos e visualize o local onde o objeto pode estar. Acredite que São Longuinho ajudará você a encontrar o que perdeu.>

3. Simpatia com Três Pulinhos>

O que você precisa: Nenhum item específico, apenas sua fé e vontade de encontrar o objeto perdido.>

Como fazer: No momento em que você perder algo, pule três vezes (de preferência em frente a um espelho ou onde sinta que há boas energias). Durante os pulos, repita três vezes a frase: “São Longuinho, me ajude a encontrar o que perdi.” Dizem que essa simpatia atrai a ajuda de São Longuinho e o objeto será encontrado em breve.>

4. Simpatia com o Santo de São Longuinho>

O que você precisa: Uma imagem ou estampa de São Longuinho.>

Como fazer: Coloque uma imagem de São Longuinho perto de onde você perdeu o objeto e acenda uma vela branca. Enquanto a vela queima, faça o pedido, sempre acreditando que ele irá lhe ajudar a encontrar o que foi perdido.>