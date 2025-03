TURISTANDO

Didi Wagner se declara a Salvador após experiência marcante: ‘Sempre compensa’

Didi dividiu com os seguidores uma série de registros que realizou durante um passeio pelo Centro Histórico

Depois de passar um final de semana mega especial em Salvador, Didi Wagner saiu mais uma vez encantada da capital baiana. Nesta segunda-feira (17), a apresentadora usou seu perfil do Instagram para compartilhar uma homenagem à cidade. >

Na postagem, Didi dividiu com os seguidores uma série de registros que realizou durante um passeio pelo Centro Histórico. Segundo a paulistana, ela “redescobriu” os bairros do Pelourinho e o Santo Antônio Além do Carmo, depois de alguns anos sem visitar a capital.>