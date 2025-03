TV

Discussões e intimidade: séries mostram bastidores da família de Gilberto Gil

Veja onde assistir e o que esperar dos episódios

No Prime Video está disponível “Em Casa Com Os Gil”, que acompanhou uma das famílias mais famosas da música brasileira durante a criação de uma turnê histórica, que reuniu todas as gerações dos Gil nos palcos. Os episódios mostram de perto conflitos, discussões e momentos de intimidade nos bastidores dos ensaios para essa turnê em família.>

Também no Prime Video, está disponível "Viajando com os Gil", que embarcou em uma turnê histórica pela Europa e no Marrocos com 28 membros da família. Durante um mês, eles atravessaram mais de 15 países para celebrar a obra de um dos mais renomados músicos brasileiros. Ao mesmo tempo, os Gils viveram os desafios de conviver e trabalhar juntos por um período tão longo.>