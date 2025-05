NOVELA DAS 19H

'Dona de Mim': Bárbara comemora viagem ao lado de Marlon e deixa Alan decepcionado

Confusão toma conta da noite após reencontros tensos, despedidas e revelações que movimentam o capítulo desta terça (13).

O clima vai pegar fogo no capítulo desta terça-feira (13) de Dona de Mim. Leo (interpretado por Clara Moneke) passará por momentos intensos: após uma discussão com Kami, ela recebe o apoio de Pam, mas o dia está longe de acabar tranquilo. Em uma tentativa de relaxar, Leo aceita o convite de Davi para sair, sem imaginar que a noite terminará em confusão. Na boate, os dois acabam se envolvendo em um confronto com Barão, e Samuel presencia a cena.>