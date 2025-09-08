Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Dona de Mim': veja o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (8)

Novela das 7 é criada e escrita por Rosane Svartman

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 19:16

Samuel em
Samuel ficará triste em "Dona de Mim" pois não será conhecido pela avó Crédito: Reprodução / TV Globo

Nesta segunda (8), diversos acontecimentos vão se desenvolver em "Dona de Mim", novela das 7 da TV Globo. Criada e escrita por Rosane Svartman, o capítulo da trama trará  a descoberta de Ayla (Bel Lima) de que está grávida de gêmeos, Samuel (Juan Paiva) triste ao não ser reconhecido pela própria avó com Alzheimer e muito mais. 

Elenco de Dona de Mim

Kami (Giovanna Lancellotti) terá nova história em "Dona de Mim" por Reprodução | TV Globo
Tânia (Aline Borges) em "Dona de Mim" por Reprodução
Jacques (Marcello Novaes) vai emplacar embate com Leona em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Leona (Clara Moneke) e Samuel (Juan Paiva) em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Leona e Samuel em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Ellen (Camila Pitanga) e Padre Paulo em "Dona de Mim" por Reprodução
Tânia e Ricardo se beijando em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Jacques e Tânia em "Dona de Mim" por Reprodução
Rosa (Suely Franco) em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução
Ryan (LYNNON) em "Dona de Mim" por Reprodução
Samuel em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Abel (Tony Ramos) em 'Dona de Mim' por Manoella Mello/Globo
Filipa (Claudia Abreu) em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Ricardo (Marcos Pasquim) em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Marlon e Kami em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Jacques (Marcello Novaes) em 'Dona de Mim' por Reprodução / Redes Sociais
Filipa (Claudia Abreu) recebe diagnóstico de terapeuta em "Dona de Mim" por Reprodução / TV Globo
Vanderson (Armando Babaioff) em Dona de Mim por Reprodução
Bel Lima vive Ayla em 'Dona de Mim' por Reprodução / Redes Sociais
Danilo (Felipe Simas) em Dona de Mim por Reprodução / TV Globo
Davi Boaz (Rafa Vitti) em "Dona de Mim" por Reprodução
Sofia (Elis Cabral) em "Dona de Mim" por Reprodução
1 de 23
Kami (Giovanna Lancellotti) terá nova história em "Dona de Mim" por Reprodução | TV Globo

Veja o que vai acontecer hoje na novela:

Resumo de 08 de setembro (segunda-feira)

Jaques se irrita ao deduzir que caiu em uma armadilha de Tânia. Rosa confunde Samuel com Josef. Leo e Sofia declaram seu amor uma à outra. Filipa deixa o hospital e afirma à Nina que quer independência de Jaques. Ayla, Gisele e Caco descobrem que a gravidez é de gêmeos. Filipa ajuda Samuel, que sofre ao não ser reconhecido por Rosa. Ayla tem um sangramento e é levada ao hospital. Ayla é aconselhada a permanecer em repouso até o fim da gravidez. Yara se insinua para Manuel. Vespa pressiona Ryan a esconder um novo carregamento no salão. Samuel ensina a Leo o trabalho na fábrica. Jaques sonha com Abel. Jeff questiona Ryan sobre sua conversa com Vespa.

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h40.

Leia mais

Imagem - Gravidez gemelar, pedido negado, infertilidade revelada: veja o resumo da semana de 'Dona de Mim'

Gravidez gemelar, pedido negado, infertilidade revelada: veja o resumo da semana de 'Dona de Mim'

Imagem - Kami larga o noivo e volta com o ex em 'Dona de Mim'

Kami larga o noivo e volta com o ex em 'Dona de Mim'

Imagem - Filipa descobre segredo em 'Dona de Mim' e tenta tirar a própria vida

Filipa descobre segredo em 'Dona de Mim' e tenta tirar a própria vida

Mais recentes

Imagem - Filho de Arlindo Cruz fora do casamento se revolta por exclusão na herança do pai

Filho de Arlindo Cruz fora do casamento se revolta por exclusão na herança do pai
Imagem - Raul Gil tem previsão de alta em breve, afirma filho

Raul Gil tem previsão de alta em breve, afirma filho
Imagem - Jornalista, corredor e amigo de atores: saiba quem é Roberto Kovalick, escolhido para substituir César Tralli

Jornalista, corredor e amigo de atores: saiba quem é Roberto Kovalick, escolhido para substituir César Tralli

MAIS LIDAS

Imagem - Eliana vai substituir Luciano Huck na programação de domingo da Globo em 2026
01

Eliana vai substituir Luciano Huck na programação de domingo da Globo em 2026

Imagem - Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado
02

Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado

Imagem - Especialista em etiqueta alerta: nunca chame o garçom fazendo gestos com as mãos
03

Especialista em etiqueta alerta: nunca chame o garçom fazendo gestos com as mãos

Imagem - Jovem de 18 anos é morta a tiros dentro de casa em Brotas
04

Jovem de 18 anos é morta a tiros dentro de casa em Brotas