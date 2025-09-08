RESUMO

'Dona de Mim': veja o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (8)

Novela das 7 é criada e escrita por Rosane Svartman

Elis Freire

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 19:16

Samuel ficará triste em "Dona de Mim" pois não será conhecido pela avó Crédito: Reprodução / TV Globo

Nesta segunda (8), diversos acontecimentos vão se desenvolver em "Dona de Mim", novela das 7 da TV Globo. Criada e escrita por Rosane Svartman, o capítulo da trama trará a descoberta de Ayla (Bel Lima) de que está grávida de gêmeos, Samuel (Juan Paiva) triste ao não ser reconhecido pela própria avó com Alzheimer e muito mais.

Veja o que vai acontecer hoje na novela:

Resumo de 08 de setembro (segunda-feira)

Jaques se irrita ao deduzir que caiu em uma armadilha de Tânia. Rosa confunde Samuel com Josef. Leo e Sofia declaram seu amor uma à outra. Filipa deixa o hospital e afirma à Nina que quer independência de Jaques. Ayla, Gisele e Caco descobrem que a gravidez é de gêmeos. Filipa ajuda Samuel, que sofre ao não ser reconhecido por Rosa. Ayla tem um sangramento e é levada ao hospital. Ayla é aconselhada a permanecer em repouso até o fim da gravidez. Yara se insinua para Manuel. Vespa pressiona Ryan a esconder um novo carregamento no salão. Samuel ensina a Leo o trabalho na fábrica. Jaques sonha com Abel. Jeff questiona Ryan sobre sua conversa com Vespa.