'Dona de Mim': veja resumo do capítulo desta terça-feira (9)

Elis Freire
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 16:52
Nesta terça-feira (10), alguns acontecimentos sutis vão antecipar grandes movimentações e mudanças nas relações entre os personagem em "Dona de Mim", novela das 7 da TV Globo. No capítulo da trama escrita por Rosane Svartman, haverá uma batalha de rimas com Ryan (L7NNON) subindo ao palco com o filho Dedé (Lorenzo Reis), Marlon (Humberto Morais) sendo alertado sobre a reaproximação de Kami (Giovanna Lancelotti) e Ryan, um primeiro beijo de um novo casal e muito mais.
Elenco de Dona de Mim
Veja o que vai acontecer nesta terça-feira (9) na novela:
Ryan despista Jeff. Gisele, Caco, Breno e Davi tentam se organizar para cuidar de Ayla. Jaques e Filipa se aproximam, e Davi percebe o encantamento do tio. Ryan comanda a batalha de rimas, e Jeff é um sucesso. Yara beija Manuel. Jeff apoia Stephany e sonda sobre a permanência de Ryan em sua casa. Davi se incomoda ao ver Jaques com Filipa. Dedé questiona se Kami reatará com Ryan. Jaques confessa a Davi que teve um romance secreto com Olívia. Jeff flagra Ryan escondendo o carregamento de Vespa e Durval. Dara alerta Marlon sobre Kami e Ryan. Samuel afirma a Leo que Sofia não estaria segura em sua casa, e Ryan ouve.