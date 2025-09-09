MUDANÇAS

'Dona de Mim': veja resumo do capítulo desta terça-feira (9)

Novela das 7 é criada e escrita por Rosane Svartman

Elis Freire

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 16:52

Kami (Giovanna Lancelotti) e Ryan (L7NNON) vão se reaproximar Crédito: Reprodução

Nesta terça-feira (10), alguns acontecimentos sutis vão antecipar grandes movimentações e mudanças nas relações entre os personagem em "Dona de Mim", novela das 7 da TV Globo. No capítulo da trama escrita por Rosane Svartman, haverá uma batalha de rimas com Ryan (L7NNON) subindo ao palco com o filho Dedé (Lorenzo Reis), Marlon (Humberto Morais) sendo alertado sobre a reaproximação de Kami (Giovanna Lancelotti) e Ryan, um primeiro beijo de um novo casal e muito mais.

