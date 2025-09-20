SAÚDE

Dor de cabeça em crianças: veja os sinais de perigo que os pais não podem ignorar

Saiba quais sinais podem indicar algo mais sério que uma gripe

Agência Correio

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 15:30

Uma médica especialista orienta os pais a identificarem sintomas Crédito: Freepik

A pediatra americana Meghan Martin usa as redes sociais para conscientizar pais sobre a saúde infantil. Abordando temas variados, a médica orienta sobre como identificar sintomas de doenças comuns, mas também sobre sinais mais graves, como dores de cabeça constantes.

Mesmo diagnosticando poucos casos de tumores cerebrais por ano, a Dra. Martin enfatiza a importância de os pais reconhecerem sintomas incomuns. Ela comenta que a atenção aos detalhes pode fazer uma grande diferença na saúde das crianças.

Sintomas que pedem atenção

A médica chama a atenção para o momento em que a dor de cabeça ocorre, destacando que a dor pode se manifestar de formas diferentes. “Acordar com dor de cabeça, ou a dor de cabeça piorar pela manhã, é um sinal de alerta”, ela afirmou em conversa com o Daily Mail.

A ocorrência de náuseas, vômitos e dores abdominais junto com a dor de cabeça é outro indício importante. A médica explica que esses sinais podem estar associados ao aumento da pressão no cérebro.

“É um sinal de alerta duplo se uma criança acorda de manhã com dor de cabeça associada a vômitos e isso já dura alguns dias ou mais”, a Dra. Martin esclarece para os pais.

Como lidar com os sintomas

"No pronto-socorro, se alguém chega com sintomas preocupantes, fazemos uma tomografia computadorizada ou uma ressonância magnética da cabeça para analisar o quadro um pouco mais profundamente", explica a médica.