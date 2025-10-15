Acesse sua conta
Ele não é tão famoso e é inusitado, mas faz muito bem para a saúde; veja 7 benefícios desse alimento

Conheça as vitaminas A e D do óleo inusitado que ajudam a proteger o cérebro e retardar o envelhecimento

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 22:42

Ele pode ser consumido em forma de cápsulas
Crédito: Imagem: Orange-kun/Wikimedia Commons

Não são apenas os alimentos que figuram nas listas de superalimentos mais populares que oferecem o máximo de benefícios à saúde. Por vezes, um ingrediente menos comum se revela uma fonte imbatível de nutrientes, especialmente quando se trata de vitamina D. 

O foco aqui é o óleo de fígado de bacalhau, que, apesar de não ser tão famoso, possui uma composição nutricional impressionante. A boa notícia é que ele é acessível, podendo ser adquirido sem grandes dificuldades em qualquer farmácia ou em lojas especializadas em suplementos naturais. Ele é vendido tanto em sua forma mais viscosa e original quanto em cápsulas práticas e fáceis de engolir. 

Este suplemento é uma combinação poderosa de ômega 3 e vitaminas lipossolúveis (A e D), atuando em diversas frentes de proteção e manutenção do corpo humano. Os estudos científicos têm confirmado as propriedades deste óleo, que atua do coração aos ossos, e do cérebro ao pâncreas. A seguir, veja em detalhe como o óleo de bacalhau pode ser o segredo para uma vida mais longa e saudável:

Envelhecer mais devagar

O desejo de permanecer jovem por mais tempo é um dos maiores anseios da humanidade, e o óleo de fígado de bacalhau pode ser um grande aliado nesse objetivo. Ele se mostra extremamente útil na prevenção do envelhecimento precoce devido à sua alta concentração de vitamina A. Este importante nutriente possui uma função antioxidante muito forte, que age profundamente nas células do corpo.

Os antioxidantes presentes na vitamina A são essenciais para combater ativamente a ação prejudicial dos radicais livres, que são os principais responsáveis por danificar as células da pele. Esse dano é o que gera os sinais visíveis de envelhecimento, como rugas e flacidez. Além disso, o óleo atua promovendo uma hidratação de dentro para fora, super importante para manter uma pele brilhante.

Fortalecer os ossos

A potência do óleo de fígado de bacalhau é inegável, especialmente por oferecer uma dose massiva de 10 mil IU de vitamina D. Esta quantidade é muito superior ao valor diário recomendado, que gira entre 400 a 800 UI, conforme as diretrizes da Academia Nacional de Medicina. Uma suplementação com essa dose é um pilar para a manutenção da saúde esquelética, agindo desde cedo.

A presença abundante dessa vitamina é fundamental porque ela auxilia o corpo a fixar de maneira eficaz o cálcio e o fósforo nos ossos, sendo uma medida preventiva robusta contra a osteoporose. Além da saúde óssea, a vitamina D também ajuda a prevenir a perda de massa muscular, um efeito natural do envelhecimento e um desafio para pessoas que não se exercitam regularmente.

Faz bem para o cérebro

O ômega 3, uma das estrelas do óleo de bacalhau, desempenha um papel protetor essencial para as células nervosas que são a base de nossos cérebros. Por essa ação neuroprotetora, este suplemento se torna um importante aliado no apoio ao tratamento e à melhora de quadros de ansiedade e depressão, contribuindo para a estabilidade emocional e mental.

Em adição a isso, a ação antioxidante poderosa que já mencionamos é vital também para o sistema nervoso central. Ela contribui de forma significativa para a prevenção de doenças degenerativas graves, como o Alzheimer e outras condições que comprometem a função cognitiva ao longo do tempo. O consumo é um investimento na saúde cerebral de longo prazo, mantendo a mente ativa e alerta.

Prevenir doenças cardiovasculares

Um estudo que foi realizado por pesquisadores paquistaneses e publicado no ano de 2021 destacou a eficácia do óleo na saúde cardiovascular. A alta concentração de ômega 3, que é uma gordura boa, confere ao óleo importantes propriedades anti-inflamatórias. Estas propriedades são cruciais, pois auxiliam de forma concreta na limpeza e na manutenção da flexibilidade das artérias, otimizando a circulação sanguínea.

O ômega 3 é também um antioxidante muito potente, o que resulta em um importante auxílio no equilíbrio dos níveis de colesterol no sangue. Essa regulação é um fator preventivo de grande relevância contra eventos cardiovasculares sérios, como o infarto e também a insuficiência cardíaca. Proteger o coração é um dos grandes benefícios deste suplemento natural.

Evita diabetes

O pâncreas, órgão essencial na produção de insulina, é beneficiado pela sinergia das vitaminas A, D e ômega 3, presentes em grandes quantidades no óleo de bacalhau. A produção de insulina é otimizada em ambientes com menor estresse oxidativo, que é exatamente o que o óleo proporciona ao combater a ação dos radicais livres. Isso gera uma melhor funcionalidade pancreática.

Além de melhorar a produção, o suplemento também é eficaz em evitar a resistência do corpo à insulina, que é a principal causa para o desenvolvimento de alguns tipos de diabetes. A atuação em ambas as frentes mostra a importância do óleo na regulação glicêmica, um fator-chave para a prevenção dessa doença crônica que atinge milhões de pessoas no mundo.

Diminui o risco de câncer

A saúde celular é diretamente impactada pelos radicais livres, que podem danificar o DNA e, em casos mais graves, levar à reprodução celular errada e à formação de tumores. A boa notícia é que a ação antioxidante dupla do ômega 3 e da vitamina A, presentes neste óleo, oferece uma proteção fundamental contra este tipo de dano. Essa defesa é vital para manter a integridade genética das células.

Tratamento de artrite reumatoide

A artrite reumatoide é uma condição de caráter inflamatório que causa grande dor e limitação. Ela pode ser combatida com a ajuda dos compostos anti-inflamatórios naturais que o óleo de bacalhau oferece, especialmente o ômega 3. Este componente tem o poder de potencializar as células auto-imunes do corpo, fortalecendo a resposta do organismo à doença.

Essa potencialização permite que o corpo lide de forma mais eficaz com a inflamação, resultando na diminuição significativa da dor crônica e na melhora da mobilidade dos pacientes. 

 Com um espectro tão vasto de aplicações e benefícios, a simples inclusão de uma suplementação diária com óleo de fígado de bacalhau em cápsulas pode ser um divisor de águas na sua jornada de saúde.

