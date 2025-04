SEM QUERER

Eliezer fica arrasado após provocar trauma na filha: 'Bem triste'

Viih Tube deu uma bronca no marido

O influenciador e ex-BBB Eliezer compartilhou um momento delicado envolvendo a filha Lua, de apenas 1 ano, fruto de seu relacionamento com Viih Tube. Em uma publicação nas redes sociais, ele contou que teve a ideia de apresentar à pequena o clássico da Disney O Rei Leão, mas o que era para ser um momento de conexão e ternura acabou se transformando em um episódio de forte emoção para a criança.>

"Estou chateado! Acho que traumatizei minha filha", confessou Eliezer. "Sempre sonhei em assistir a O Rei Leão com ela. Estava esperando esse momento ansiosamente. Tudo ia bem, até a cena da morte do Mufasa. Ela começou a dizer 'não quero esse, não quero esse'. Tirei na hora.">

Segundo o influenciador, Lua ficou visivelmente abalada com a sequência dramática do filme e correu para procurar a mãe. “Ela pediu pra ver a mãe, chegou na Viih, que estava em outro cômodo, agitada, falando que o leão caiu. Repetia isso o tempo todo”, explicou. Viih Tube então interveio rapidamente e pediu que o filme fosse adiantado até a parte final, onde os personagens reencontram a paz, para tranquilizar a filha. “Ela mostrou que tudo ficou bem, pra acalmá-la”, contou Eliezer.>

O episódio deixou o pai com um sentimento de culpa — e com uma bronca da parceira. “Eu acho que ela nunca mais vai assistir O Rei Leão comigo. Estou bem triste, com peso na consciência e ainda tomei esporro da Viih, porque o filme não é pra idade dela”, desabafou, entre arrependido e bem-humorado.>