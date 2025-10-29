FOFURICE AGUDA

Elisa chegou: Niina Secrets publica imagens do nascimento da primeira filha

Influenciadora se tornou mãe da sua primeira filha com o marido Guilherme Oliveira nesta quarta-feira (29)

Elis Freire

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 23:39

Niina Secrets pariu nesta quarta-feira (29) Crédito: Reprodução

Elisa chegou ao mundo! A influenciadora Niina Secrets compartilhou os primeiros registros da sua primeira filha com o marido Guilherme Oliveira, que nasceu nesta quarta-feira (29), em um hospital particular de São Paulo. Nas imagens cheias de emoção, a famosa mostra o seu primeiro encontro com a bebê que carregava, a primeira vez dando de mamar, além de um abraço emocionado do mais novo casal de papais com os olhos mareados.

"BEM-VINDA Elisa! Nossa princesa chegou do jeito mais amoroso, respeitoso e com a melhor equipe. Nem acredito nas fortes emoções que vivemos nessas últimas horas", escreveu Niina.

"Bem vinda Elisa!! Que papai do céu te guarde sempre! Parabéns Niina e Gui", desejou uma fã. "Como estou feliz por vocês Niina!!", comemorou outra. "Titia ama muitoooo! Já levei até uma gorfadinha dessa pequena!", escreveu Fabi Santina, irmã da influenciadora que compartilha conteúdos de maquiagem e estética há mais de 10 anos nas redes sociais.