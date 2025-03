RESULTADO PARCIAL

Enquete BBB 25: distância entre sisters segue estável e eliminação parece decidida no 9º Paredão

Há pouco mais de 6h do programa, 23% separam as duas participantes mais votadas

Elis Freire

Publicado em 18 de março de 2025 às 15:53

Daniele Hypolito, Eva e Gracyanne Barbosa Crédito: Reprodução/TV Globo

O nono Paredão do Big Brother Brasil 25 parece já estar decidido pelo público. De acordo com Enquete BBB 25 do CORREIO, Gracyanne Barbosa aparece à frente para deixar o jogo, com 57% dos votos, Eva aparece com 34% e Daniele Hypolito com apenas 9%. >

Há pouco mais de 6h da eliminação, a diferença entre as sisters se mantém segura, com 23% de diferença entre os votos recebidos para serem eliminadas. Até o momento, uma reviravolta não tem dado as caras e Gracyanne deve deixar a casa. >

Indicada pelo líder Guilherme, a musa fitness travou diversos embates no reality show e teve algumas fofocas maldosas desmascaradas pelo Seu Fifi, deixando os confinados decepcionados. Nesta segunda (17), durante o “Sincerão”, Gra chegou a afirmar que não tem grupo na casa.>

Últimas do BBB 25

A última semana foi marcada por acontecimentos inéditos no reality. Renata foi retirada da casa após ser escolhida pelo público para ir à Vitrine do Seu Fifi, uma versão da Casa de Vidro montada em um shopping no Rio de Janeiro. Pela primeira vez na edição, um participante pôde interagir indiretamente com os espectadores e receber dicas sobre sua trajetória. >

Já a liderança da semana ficou com Guilherme, que venceu uma prova de estratégia na última quinta-feira (14). A disputa exigia atenção e raciocínio rápido para acertar valores de produtos e eliminar concorrentes. Na final, ele enfrentou sua sogra, Delma, e garantiu o poder da casa.>

Com o Paredão formado neste domingo (16), agora é o público quem decide. A votação acontece no site oficial do Gshow, com opções de votos ilimitados para quem tem conta Globo e voto único para quem opta por validar a participação com CPF.>