Essa é para você que ouve som de grilos quando está em casa à noite: o que isso significa e por que é bom

Vedação de frestas e controle da umidade ajudam a equilibrar a presença dos grilos em casa

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 12:00

Esse som serve principalmente para atrair fêmeas e tende a se intensificar com o calor, quando sua atividade aumenta
Esse som serve principalmente para atrair fêmeas e tende a se intensificar com o calor, quando sua atividade aumenta Crédito: Freepik

O som de grilos à noite desperta sensações diferentes entre as pessoas: para algumas, o canto é relaxante, trazendo sensação de calma, já para outras, provoca curiosidade ou até mistério.

Tanto a biologia quanto tradições como o Feng Shui destacam que a presença desses insetos não acontece por acaso.

Eles aparecem em jardins e residências apenas quando o ambiente oferece condições adequadas para sua sobrevivência, e seu canto frequente revela detalhes sobre o espaço em que vivem, seja do ponto de vista natural ou simbólico.

Grilo

Grilo por Shutterstock
Grilo por Shutterstock
Grilo por Shutterstock

Grilo por Shutterstock

Como os grilos vivem

Os grilos são noturnos e se destacam por seu canto característico, produzido pelos machos ao movimentar as asas.

Esse som serve principalmente para atrair fêmeas e tende a se intensificar com o calor, quando sua atividade aumenta.

Sua presença em casas ou quintais indica que o local oferece vegetação, umidade moderada e abrigo, como frestas, madeira ou vasos de plantas, condições que favorecem a sua sobrevivência.

Significado segundo tradições

Além da explicação biológica, o canto dos grilos carrega significado em tradições como o Feng Shui. O som é interpretado como sinal de energia positiva, proteção e prosperidade.

Na cultura chinesa, os grilos eram vistos como guardiões espirituais e, em alguns casos, mantidos em pequenas gaiolas como símbolo de abundância.

Ter grilos cantando em casa ou no quintal é, portanto, considerado indicativo de um ambiente harmonioso e propício ao crescimento pessoal e material.

Se tornam incômodos

Apesar de normalmente indicarem ambientes saudáveis e biodiversos, a presença de muitos grilos dentro de casa pode causar incômodo nos moradores.

Para controlar a quantidade de insetos, especialistas recomendam medidas simples, como vedar rachaduras e controlar a umidade do local.

