LUTO

'Está sendo bem difícil': Mãe de atriz mirim desabafa no primeiro Dia das Mães sem a filha

Thays Brandão emociona ao compartilhar a dor de passar a data sem a presença da atriz mirim

O primeiro Dia das Mães sem Millena Brandão, de apenas 11 anos, está sendo vivido com dor profunda por Thays Brandão. A atriz mirim, que encantava o público com sua atuação em novelas e séries, teve morte encefálica confirmada no dia 2 de maio após uma sucessão de paradas cardíacas e atendimentos emergenciais que não conseguiram salvar sua vida. Neste domingo (11), em meio ao luto recente, a mãe compartilhou nas redes sociais um relato comovente sobre a ausência da filha na data que sempre celebravam juntas. >