CULTURA POPULAR

Estampa xadrez, chapéu e bota: Qual a origem do traje junino?

Roupas típicas das festas juninas nasceram de tradições europeias

A origem do traje junino remonta ao século 18, nas festas pagãs do solstício de verão europeu. Naquela época, camponeses celebravam a colheita com música, dança e roupas típicas. As mulheres, por exemplo, já usavam vestidos volumosos, que mais tarde influenciariam os figurinos das quadrilhas brasileiras, principalmente com o uso da chita, tecido simples, mas cheio de cor e estampa, símbolo das celebrações nordestinas.>