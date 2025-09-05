Evite moscas e larvas na lixeira da cozinha com essa solução simples

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 5 de setembro de 2025 às 11:00
No verão, a combinação de calor e restos de comida cria o ambiente ideal para moscas e larvas. Mas alguns cuidados no dia a dia podem evitar incômodos e manter sua cozinha protegida.
A embalagem correta dos resíduos, a tampa bem fechada e a limpeza frequente são medidas eficazes para reduzir o mau cheiro e afastar os insetos da lixeira.
Tipos de inseto
Essas atitudes são rápidas de aplicar e fazem diferença para o conforto da casa. Além disso, ajudam na sustentabilidade e reduzem a atração de pragas urbanas.
Manter a lixeira bem tampada é um dos passos mais importantes. Essa ação impede a entrada de moscas, reduz odores e evita que larvas se desenvolvam no lixo.
Deixe o recipiente em local fresco e sem contato direto com o sol. Assim, o calor não acelera a decomposição dos resíduos e o ambiente interno fica menos atrativo para insetos.
Escolher lixeiras com bom sistema de vedação também é essencial. Recipientes de qualidade bloqueiam tanto a saída de cheiro quanto o acesso de pragas urbanas.
Restos de frutas, verduras e outros resíduos úmidos devem ser embalados em jornal ou papel biodegradável. Esse cuidado reduz a umidade e os odores do lixo.
Evite usar plásticos convencionais. Além de não serem recomendados para resíduos orgânicos, eles acumulam líquidos e favorecem a atração de moscas e larvas.
Com a embalagem correta, você diminui o risco de infestação, melhora o descarte e ainda contribui para práticas ambientais mais responsáveis.
Resíduos de peixe ou carne podem causar mau cheiro em pouco tempo. O ideal é mantê-los refrigerados até a coleta e evitar que fiquem expostos por muito tempo.
A cada esvaziamento, lave bem a lixeira. Usar limão ou vinagre na limpeza é uma forma simples e natural de neutralizar odores e espantar insetos.