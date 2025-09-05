Acesse sua conta
Evite moscas e larvas na lixeira da cozinha com essa solução simples

Hábitos simples afastam insetos e mantêm sua cozinha mais limpa

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 11:00

Rotina simples mantém a lixeira sem cheiro e sem insetos
Rotina simples mantém a lixeira sem cheiro e sem insetos Crédito: Freepik

No verão, a combinação de calor e restos de comida cria o ambiente ideal para moscas e larvas. Mas alguns cuidados no dia a dia podem evitar incômodos e manter sua cozinha protegida.

A embalagem correta dos resíduos, a tampa bem fechada e a limpeza frequente são medidas eficazes para reduzir o mau cheiro e afastar os insetos da lixeira.

Essas atitudes são rápidas de aplicar e fazem diferença para o conforto da casa. Além disso, ajudam na sustentabilidade e reduzem a atração de pragas urbanas.

Sempre feche a tampa da lixeira

Manter a lixeira bem tampada é um dos passos mais importantes. Essa ação impede a entrada de moscas, reduz odores e evita que larvas se desenvolvam no lixo.

Deixe o recipiente em local fresco e sem contato direto com o sol. Assim, o calor não acelera a decomposição dos resíduos e o ambiente interno fica menos atrativo para insetos.

Escolher lixeiras com bom sistema de vedação também é essencial. Recipientes de qualidade bloqueiam tanto a saída de cheiro quanto o acesso de pragas urbanas.

Embale os restos com cuidado

Restos de frutas, verduras e outros resíduos úmidos devem ser embalados em jornal ou papel biodegradável. Esse cuidado reduz a umidade e os odores do lixo.

Evite usar plásticos convencionais. Além de não serem recomendados para resíduos orgânicos, eles acumulam líquidos e favorecem a atração de moscas e larvas.

Com a embalagem correta, você diminui o risco de infestação, melhora o descarte e ainda contribui para práticas ambientais mais responsáveis.

Descarte rápido e faça a limpeza

Resíduos de peixe ou carne podem causar mau cheiro em pouco tempo. O ideal é mantê-los refrigerados até a coleta e evitar que fiquem expostos por muito tempo.

A cada esvaziamento, lave bem a lixeira. Usar limão ou vinagre na limpeza é uma forma simples e natural de neutralizar odores e espantar insetos.

