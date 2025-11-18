Acesse sua conta
Ex-bailarina do Faustão dá detalhes sobre período na prisão: 'Você não dorme, não come, só chora'

Natacha Horana também falou sobre a alimentação no presídio: 'Muita comida estragada'

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 13:58

Natacha Horana
Natacha Horana

Natacha Horana deu detalhes sobre os quatro meses em que ficou presa. A musa da Gaviões da Fiel foi detida em novembro do ano passado, sob acusação de lavagem de dinheiro e suposto envolvimento com organizações criminosas, e deixou a penitenciária em Franco da Rocha, em São Paulo, em março desde ano. Ela disse que tudo começou de forma abrupta, e reafirmou sua inocência.

"Foi uma surpresa para mim como para todo mundo. Chegaram na minha casa em São Paulo e me prenderam. Falaram o porquê: lavagem de dinheiro e associação criminosa. Aí eu perguntei: 'por quê?'. Eles disseram: 'pergunta para o seu advogado'. São tão rápidas as coisas", contou, em entrevista ao PodShape, apresentado por Juju Salimeni.

"Fui presa e fui para Barra Funda, lá tem audiência de custódia e lá ela [a juíza] não quis saber de nada. Perguntaram: 'te bateram?'. Respondi que não. Ela disse: 'então, tá, vai presa'. Eu falei: 'Deus do céu, o que está acontecendo?'. A juíza tem que ver que está acontecendo alguma coisa de errado. Eles não dizem nada e eu fiquei sem entender. Fui algemada igual bandida", completou.

Juju Salimeni questionou sobre como foi a chegada da ex-bailarina do Faustão na prisão. "Medo, pânico. Pensei: 'eu posso morrer aqui'. Chegando lá você não dorme, não come, só chora, não pensa. Dividi a cela com 16 mulheres e só tinha lugar para oito. Colchão tinha uns quatro. Vai se virando, uma dorme a outra fica acordada, e vai revezando", falou.

"Não desejo isso nem para o meu pior inimigo. E você ali levando a culpa de outra pessoa. Sua família sofre e o mundo inteiro falando de você. Falando o que quiser", desabafou.

Natacha também falou sobre os dias após deixar a prisão. Segundo ela, os impactos emocionais persistiram. "Quando eu saí me deu muita depressão, síndrome do pânico. Queria me esconder do mundo. Eu construí uma imagem durante dez anos. E é difícil construir uma imagem. Para uma coisa acontecer e destruir tudo: sua imagem, sua liberdade, liberdade emocional e financeira. Acabar com tudo".

Recentemente, a influenciadora revelou que ganhou 10 kg durante os quatro meses em que ficou presa, devido a uma crise emocional. Perguntada por Juju sobre como era a alimentação na prisão, ela detonou a precariedade das refeições: "Comida estragada, fruta podre. É péssima a comida. Eles até têm cuidado para fazer, mas até a comida chegar, às vezes tem trânsito. Chegava muita comida estragada. Às vezes tem calor também. Toda misturada. Passar Natal comendo ovo podre".

