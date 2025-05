DOIS BEBÊS!

Ex-BBB faz chá revelação luxuoso e surpreende ao anunciar gravidez de gêmeos

Paulinha Leite, que já havia revelado o sexo de um dos bebês, afirmou que espera na verdade dois filhos

A ex-BBB Paulinha Leite surpreendeu familiares, amigos e seguidores ao revelar que está grávida de gêmeos. O anúncio foi feito em uma festa de chá revelação luxuosa, com direito a fogos de artifício, fumaça colorida e confete, no último sábado (24). Ela comemorou a notícia com marido, o americano Dakota Ballard, com quem é casada desde setembro de 2023.>