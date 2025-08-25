REALITY

Ex-BBB Sarah Andrade revela comentário grosseiro de Boninho: 'Se enxerga!'

Ela contou também que quase teve depressão ao deixar o programa

Fernanda Varela

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 19:38

Sarah Andrade Crédito: Reprodução

Sarah Andrade, ex-BBB21, falou sobre sua experiência no reality em entrevista ao programa Sensacional, da RedeTV!, que vai ao ar nesta segunda-feira (25). A influenciadora e empresária relembrou um episódio durante as seletivas do programa envolvendo o diretor Boninho.

“Eu lembro que ele falou da minha aparência na entrevista. Ele falava alguma coisa assim, que pelos vídeos e pelas fotos eu parecia de um jeito e pessoalmente eu era de outro, que estava parecendo mais bonita antes [nas fotos] do que pessoalmente”, contou Sarah. Ela rebateu imediatamente: “Na hora, eu já comecei a olhar para ele e falei assim: ‘Ah, se enxerga!’. Você começa a brigar e querer discutir. Acho que eles querem ver isso da gente, ver realmente quem vai entregar alguma coisa no programa ou quem vai ficar com medo ou vai ser ‘planta’.”

A ex-BBB também comentou sobre a edição do programa e a repercussão de outros participantes. Sobre Karol Conká, rival na atração, disse: “Estamos em uma televisão e é um show business, tem que fazer realmente a trama ficar mais interessante para quem está assistindo do lado de fora. Então ela saiu como uma vilã que eu acho que foi muito além do que ela fez lá dentro.”

Sarah revelou que a experiência no reality teve impactos emocionais significativos. “Comecei a entrar em um quadro quase de depressão, mas procurei ajuda. É realmente muito além do que as pessoas têm dimensão. Eu não tinha noção de que poderia ser desse jeito (…). Eu não me arrependi de ter participado, mas aqui fora, por várias vezes pensei em deletar todas as redes sociais, sumir, voltar para fora do país.”