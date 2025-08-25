Acesse sua conta
Amigo relembra trajetória de Ana Castela: de fã na plateia a estrela em festa sertaneja; veja vídeo

Amigo próximo da artista relembrou momentos em que os dois curtiam Festival de Barretos, festa em que boiadeira foi embaixadora neste ano

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 22:01

Amigo próximo de sertaneja relembrou momentos tocantes
Amigo próximo de sertaneja relembrou momentos tocantes Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A amizade é um dos laços mais genuínos construídos ao longo da vida, algumas chegam a durar anos, como é o caso de Ana Castela, que tem um amigo próximo que a acompanha desde o início da carreira.

O amigo da cantora sertaneja que foi a mais ouvida do Spotify em 2023, fez um vídeo emocionante, publicado no Tik Tok, que circula em outras redes sociais.

Na publicação, o amigo da boiadeira publicou o registro dos dois na pista, curtindo o Festival de Barretos, relembrando momentos do passado. Em seguida, ele faz uma transição de um momento recente em que acompanha a sertaneja, de 21 anos, mas desta vez com a amiga no palco.

“Um dia fomos nós na pista, mal sabíamos que você seria a embaixadora do Festival de Barretos”, escreveu o amigo de Ana Castela na publicação. A cantora foi a embaixadora da 70ª edição da Festa do Peão de Barretos, o maior evento de música sertaneja da América Latina.

No entanto, a publicação dividiu opiniões nas redes sociais, com críticas a cantora, que muitos afirmam não ter talento. “Estão forçando tanto essa menina”, diz usuário do X, antigo Twitter. “Um show de casa, eu me recuso”, diz outra. Ainda há os que elogiam e afirmam que a artista é “merecedora” das conquistas ao longo da vida.

@portalfilipegomes

? VIRALIZOU NAS REDES – Amigo de Ana Castela relembra passado e comemora conquista da cantora. Um vídeo emocionante está circulando nas redes sociais e chamou a atenção dos fãs de Ana Castela. Nas imagens, um amigo próximo da boiadeira recorda momentos de alguns anos atrás, quando os dois ainda estavam “na pista”, sonhando com dias melhores e batalhando juntos pelo futuro. Agora, vendo a cantora brilhar no maior palco do maior rodeio do Brasil, em Barretos, ele não conteve a emoção. O registro mostra sua alegria e orgulho pela conquista de Ana, destacando o quanto essa vitória é fruto de muita luta, dedicação e do sonho que ela tanto almejou. @vetuche ? para mais momentos como esse siga @portalfilipegomes

♬ som original - Portal Filipe Gomes

