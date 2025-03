ELIMINAÇÃO E PRISÃO

Ex-Big Brother é presa após eliminação do reality

Modelo foi detida por suspeita de roubo de relógios de luxo

A eliminação de Alaska Genesis do La Casa de los Famosos teve um desdobramento inesperado fora do confinamento. Assim que deixou o estúdio do reality show, a modelo foi abordada por policiais sob a acusação de envolvimento no roubo de relógios de luxo. >