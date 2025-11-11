Acesse sua conta
Ex de Éder Militão, Karoline Lima, relata que filha vê ‘fantasmas’ e ‘monstros’ em casa

Fruto do relacionamento da influenciadora com o craque do Real Madrid, Cecília, de 3 anos, diz que tinha visões em casa

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 17:42

Karoline Lima teve conversa com a filha Cecília
Karoline Lima teve conversa com a filha Cecília Crédito: Reprodução | Instagram

A ex-noiva de Éder Militão, Karoline Lima, compartilhou uma história misteriosa e até assustadora envolvendo a filha, Cecília, de 3 anos. Em conversa com a pequena, compartilhada nos stories do Instagram, a influenciadora afirmou que a filha vinha vendo “fantasmas” e “monstros” em casa.

Karoline Lima e a filha Cecília

Karoline Lima, e a filha Cecília por Reprodução | Instagram
Karoline Lima, e a filha Cecília por Reprodução | Instagram
Karoline Lima, e a filha Cecília por Reprodução | Instagram
Karoline Lima, e a filha Cecília por Reprodução | Instagram
Karoline Lima, e a filha Cecília por Reprodução | Instagram
Karoline Lima, e a filha Cecília por Reprodução | Instagram
Karoline Lima, e a filha Cecília por Reprodução | Instagram

