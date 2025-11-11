ASSOMBRAÇÃO?

Ex de Éder Militão, Karoline Lima, relata que filha vê ‘fantasmas’ e ‘monstros’ em casa

Fruto do relacionamento da influenciadora com o craque do Real Madrid, Cecília, de 3 anos, diz que tinha visões em casa

Felipe Sena

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 17:42

Karoline Lima teve conversa com a filha Cecília Crédito: Reprodução | Instagram

A ex-noiva de Éder Militão, Karoline Lima, compartilhou uma história misteriosa e até assustadora envolvendo a filha, Cecília, de 3 anos. Em conversa com a pequena, compartilhada nos stories do Instagram, a influenciadora afirmou que a filha vinha vendo “fantasmas” e “monstros” em casa.

“Tem que pedir pra papai do céu proteger das pessoas malvadas”, disse a influenciadora no início da conversa enquanto a filha comia na mesa. “E os fantasmas daqui de casa foram embora?”, pergunta Karoline.

“Tá lá fora”, responde Cecília. “E por que você não pede para ele entrar? Antes do monstro entrar, o papai do céu entra, né?”, diz Karoline.

Em seguida, a influencer continua questionando se a filha viu um fantasma. “Eu vi uma coisa branca assim, na parede do meu quarto”, diz Cecília, que ainda revelou ter visto “um menino malvado”.

O fato de crianças verem “fantasmas” pode ser explicado de várias formas, como a dificuldade em distinguir fantasia da realidade nos primeiros anos de vida, a imaginação fértil, ou o desenvolvimento de “amigos imaginários”.

Cecília, de 3 anos, é fruto do relacionamento de Karoline Lima e do craque do Real Madrid, Éder Militão. O relacionamento de Éder Militão e Karoline Lima começou em setembro de 2021 e terminou em junho de 2022, poucos depois do nascimento de Cecília, em julho do mesmo ano.