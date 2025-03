POLÊMICA

Ex-Feiticeira, Joana Prado rebate acusações de intolerância religiosa: 'Gente, que preguiça'

Ex-musa do Salgueiro disse ter 'ficado feliz' com as críticas de internautas após vídeo em que ataca o Carnaval

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de março de 2025 às 09:47

Joana Prado, ex-Feiticeira Crédito: Reprodução

Joana Prado e o marido, o lutador Vitor Belfort, foram acusados de intolerância religiosa após fazerem um vídeo afirmando que o carnaval é "uma invocação aos demônios" e "um culto aos orixás". Em suas redes sociais, ex-Feiticeira se disse "muito feliz" com as críticas que recebeu, mas negou que tenha falado "mal de alguma religião".>

"Estava lendo os comentários do vídeo que a gente postou do Carnaval (…) As pessoas começaram a falar que eu interpretava uma personagem que mostrava o corpo. Eu fiquei muito feliz porque vocês colocaram todos os verbos no passado e isso não me representa mais", disse a ex-musa da Salgueiro na quinta-feira (27), nos Stories do Instagram.>

"E aí também tem aquele povo que fala que a gente começou a denegrir outras religiões, falar mal de outras religiões… Gente, que preguiça, né? Em nenhum momento eu e Vitor falamos mal de alguma religião", afirmou Joana>

No vídeo, Joana e Belfort condenam os cristãos que vão ao Carnaval. Em um dos momentos, o lutador diz que a folia "festeja os desejos de arrepio, envolve muito a cultura da macumba, envolve uma cultura espírita". A ex-Feiticeira, por sua vez, afirma que "existe ali um culto aos orixás, uma consagração a Deus, onde a invocação aos demônios acontece".>

Na nova publicação em que se defende, a influenciadora volta a reforçar que "existem entidades que são recebidas" no Carnaval.>