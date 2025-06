SEM IR PARA A CAMA

Ex-galã da Globo revela que nunca fez sexo com mulher: 'Sofri pressão tão grande'

Ator disse que teve muitas namoradas e já beijou várias, mas é 'totalmente gay'

Carmo Dalla Vecchia revelou que já teve várias namoradas no passado, mas nunca fez sexo com nenhuma delas - nem com qualquer mulher. O ator, que é casado há 18 com autor de novelas João Emanuel Carneiro, falou que achava que era bissexual e demorou um tempo até entender sua verdadeira sexualidade.>