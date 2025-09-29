DESABAFO

Ex-Globo luta contra problema de saúde há 3 meses: ‘Muita dor’

Ex-atriz fez parte de diversas novelas da Globo, como “Caras & Bocas”, “Alma Gêmea” e “Insensato Coração

Felipe Sena

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 17:11

Artista passa por problema que parou sua vida Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A ex-atriz global Fernanda Machado, conhecida por atuar em produções como “Caras & Bocas” e “Alma Gêmea”, usou as redes sociais para desabafar sobre um problema de saúde que vem enfrentando há 3 meses.

Com uma imagem difusa e um texto emocionante, através da publicação, a artista relata como tem sido os últimos meses. “Há 3 meses, minha vida parou, e tenho vivido em uma realidade paralela”.

Em um desabafo, a artista explicou que enquanto “todos seguem a vida normal, com seus compromissos, trabalho, festas e calendário agitado, o tempo tem passado em câmera lenta para mim, e eu tenho passado de um hospital para outro, vendo um médico atrás do outro. Muitos exames, muitas agulhas, muita dor, muito remédio, muitos medos e muitas incertezas”.

A artista que lançou em julho deste ano, o livro “Maternidade”, ressaltou no texto o quanto a vida é frágil e cheia de surpresas. “De repente me vi doente, extremamente debilitada, e desde então têm sido 3 meses de sofrimento físico e emocional, com a vida de ponta-cabeça, sem saber quando esse pesadelo vai acabar. O que mais me dói são os momentos que estou perdendo com meus filhos”.

No livro lançado, Fernanda narra seu processo de desenvolvimento como mãe dos dois filhos: Lucca, de 10 anos, e Leo, de 5. Ao final do desabafo nas redes, ela agradece as pessoas que estão ao seu redor nesse momento tão delicado. “Agradeço imensamente ao meu marido, meus familiares e amigos que têm me ajudado tanto nesse momento tão difícil”, disse a artista que não revelou qual problema de saúde enfrenta.