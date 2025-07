CULTURA E ARTE

Festival Maré Baixa leva arte da Ufba pro Parque São Bartolomeu em Salvador

Evento mistura música, oficinas e criatividade em um dia de celebração da arte universitária com entrada gratuita

Prepare-se para um mergulho na arte feita por estudantes! No dia 13 de julho, o Festival Maré Baixa toma conta do Parque São Bartolomeu, em Salvador, com uma programação recheada de música, performance, oficinas e muita troca de boas ideias. O evento é gratuito e foi criado por alunos da Faculdade de Comunicação da UFBA, dentro da disciplina “Oficina de Produção Cultural”. >