Filha de Flávia Alessandra descobriu morte do pai pela internet: 'É duro'

Ela estava nas redes sociais quando viu a cara do pai estampada nos perfis

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 14:18

Giulia e Flávia
Giulia e Flávia Crédito: Reprodução

Giulia Costa fez um desabafo ao relembrar o impacto da morte do pai, o diretor Marcos Paulo, em 2012. Durante o podcast "Pé no Sofá Pod", que apresenta ao lado da mãe, Flávia Alessandra, a atriz contou que soube da notícia por meio de comentários no Instagram, quando tinha apenas 12 anos.

"Quando começou o Instagram, eu tinha dez anos. Criei achando que seria tipo um Orkut, mais uma rede social de lazer. Era aberto, nem tinha opção de ser fechado. Não tinha ideia da potência que iria virar", disse, refletindo sobre o início do uso da plataforma.

Giulia relatou que a descoberta aconteceu em um momento íntimo com amigos. "Com 12 anos, descobri que meu pai tinha morrido pelo Instagram, pelos comentários. Descobri no aniversário de uma amiga minha", contou.

Hoje, aos 24 anos, ela vê com mais clareza o peso da exposição e a importância do cuidado com a vida digital. "É nossa fonte de renda, algo muito grande, sabe? A gente não tinha ideia do que iria se tornar. Hoje, minha mãe já consegue tomar decisões para proteger a Olivia muito melhores do que na minha época, na qual a gente não tinha noção. Acho que cada vez mais a gente vai se conscientizando. Mas, para mim, é duro", afirmou.

Marcos Paulo morreu aos 61 anos, vítima de uma embolia pulmonar, em novembro de 2012.

