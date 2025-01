UFA!

Filha de Juliano Cazarré tem alta do hospital após 15 dias na UTI

Maria Guilhermina, de 2 anos, nasceu com Anomalia de Ebstein, doença rara no coração

O ator Juliano Cazarré mostrou nas suas redes sociais que sua filha, Maria Guilhermina, de dois anos, recebeu alta hospitalar nesta terça (7). A pequena, nascida com uma síndrome rara no coração, estava internada na UTI desde o dia 26 de dezembro do ano passado, por uma suspeita de bacteremia .

Filha de Juliano com a sua esposa Letícia Cazarré, Maria Guilhermina nasceu com Anomalia de Ebstein, doença que consiste na malformação da válvula tricúspide (uma das quatro válvulas do coração), que separa o átrio direito do ventrículo direito. Desde o nascimento, a menina tem realizado diversas cirurgias.