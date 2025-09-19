Fique atento! Anjo da Guarda traz recado poderoso para 3 signos nesta sexta-feira, 19 de setembro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 05:00
Nesta sexta-feira, 19 de setembro de 2025, o Anjo da Guarda envia mensagens especiais para os signos de Áries, Peixes e Virgem, destacando a importância da calma, paciência e introspecção. Com a energia intensa da semana e a aproximação do eclipse solar, é um momento propício para refletir, avaliar e agir com discernimento.
Áries: Paciência nos Relacionamentos
O Anjo da Guarda pede que você desacelere. Evite impulsos e reações precipitadas, especialmente em parcerias. A diplomacia será sua aliada. Respire fundo antes de agir.
Peixes: Proteja Sua Energia
Hoje, sua sensibilidade está em alta. O Anjo sugere que você se recolha um pouco, priorize o silêncio e busque atividades que acalmem a mente. Evite compromissos que exijam muito de você.
Virgem: Renovação e Equilíbrio
Com o Sol ainda em seu signo e o eclipse se aproximando, é hora de cortar o que não funciona em sua rotina. O Anjo da Guarda ilumina sua área de saúde e bem-estar, indicando que a oportunidade está em renovar hábitos e buscar equilíbrio.
Independentemente do seu signo, o recado do Anjo da Guarda é claro: confie no processo, mantenha a fé e perceba que há sempre uma luz maior guiando cada passo. Este é um dia para agir com calma e sabedoria, aproveitando as oportunidades que surgem com discernimento.