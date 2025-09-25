Flagra, revolta, ciúme: veja resumo de 'Dona de Mim' desta quinta-feira (25)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 25 de setembro de 2025 às 15:00
O capítulo desta quinta-feira (25) de Dona de Mim" promete muita emoção com os ânimos dos personagens à flor da pele. Dentre os acontecimentos importantes da trama das 7 da Globo Isabela (Sylvia Bandeira) flagrará Jaques (Marcello Novaes) no quarto de Filipa (Claudia Abreu), Kami (Giovanna Lancelotti) contará a Ryan (L7NNON) sobre o crime que sofreu, e muito mais.
Elenco de Dona de Mim
Veja o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (25)
Isabela flagra Jaques no quarto de Filipa. Rosa visita Sofia. Samuel e Ryan desconfiam quando Leo fala sobre Kami. Ryan confronta Bárbara e exige que a lutadora mantenha Lucas longe de ilegalidades. Kami conta a Ryan sobre o crime que sofreu, e ele se revolta. Jaques ameaça Danilo e o obriga a se manter longe de Filipa. Peter comenta com Nina que ela sente ciúmes de Filipa. Ronaldo entra em contato com Kami, que avisa a Renata e Marlon. A polícia não consegue capturar Ronaldo, e Ryan pede que Kami o alerte caso o criminoso a aborde novamente. Filipa se altera.
"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.