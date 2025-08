EMOÇÃO

Flor Gil, que segue passos na música, relembra emoção para Preta Gil na TV: ‘Cheio de amor’

Sobrinha de Preta Gil mostrou registro de quando era criança e já dava os primeiros passos na música

É inegável que Preta Gil foi mais do que uma artista para muitos, mas uma mulher cercada de amor, o que é refletido através das homenagens que inundam as redes sociais de afeto em um momento difícil para muitos que ainda vivem o luto de sua morte, sobretudo amigos próximos e familiares. >

No registro, Flor, ainda criança, entra no palco tocando um cavaquinho e cantando a canção “Ver O Mar”, canção de Preta Gil, lançada em 2017. No momento em que Flor sai dos bastidores e toca em direção a Preta, a artista vai aos prantos com a homenagem.>