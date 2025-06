TV

Saiba quanto os atores de Friends ganham com royalties 20 anos após o fim da série

A fórmula de sucesso que mantém Friends entre as séries mais lucrativas

Friends ainda gera aproximadamente US$ 20 milhões por ano para cada um de seus seis protagonistas. Mesmo com o término da série há mais de 20 anos, os acordos firmados entre os atores e a produtora Warner Bros garantem uma renda contínua e estável, que ultrapassa o faturamento de muitos artistas em plena atividade. >

Esse retorno financeiro se deve ao modelo de royalties estabelecido durante as últimas temporadas da série. A soma arrecadada pela Warner Bros gira em torno de US$ 1 bilhão ao ano, valor impulsionado pelas constantes reprises, licenciamento internacional e contratos com serviços de streaming. Os atores recebem cerca de 2% desse total.>