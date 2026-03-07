Gabi se irrita e chora após ficar na Xepa: 'Não sou obrigada a concordar'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
A divisão entre VIP e Xepa no BBB 26 gerou clima tenso na cozinha da casa após Gabriela não ser escolhida pelos líderes Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy. Incomodada com a decisão, a sister provocou Jonas durante uma conversa e chegou a sugerir que fosse indicada ao Paredão.
Gabriela afirmou que ficou chateada com o fato de o líder ainda citar um castigo do Monstro dado semanas antes como argumento para deixá-la fora do VIP.
Jonas e Cowboy
“A única coisa que me chateia é que faz três semanas esse negócio do Monstro. O Cowboy não tá achando ruim”, disse.
Jonas respondeu que esse não foi o único motivo para a decisão e questionou a sister por ter comentado sobre o VIP com Jordana.
“Se a gente tinha resolvido essa questão, que eu falei que provavelmente não ia te chamar, por que você foi falar com a Jordana pra saber?”, perguntou.
A participante rebateu e afirmou que respeita a decisão do líder, mas não concorda com a justificativa apresentada. Durante a conversa, ela também sugeriu que Jonas a colocasse diretamente no Paredão.
“Enfim, Jonas. Eu respeito, mas não concordo com sua opinião. Pronto, acabou, assunto encerrado. Não sou obrigada a concordar. Já que você acha isso, me bota no Paredão pro público decidir em vez de ficar tacando na cara”, afirmou.
“Se você acha que é drama, me bota lá e fala isso. Se eu tiver que sair, eu vou sofrer as consequências”, completou.
Jonas respondeu que não pretende indicá-la ao Paredão neste momento.