Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Galã dos anos 90 comemora 9,4% de gordura aos 58 anos: 'É possível'

Mateus Carrieri celebrou ter alcançado a marca impressionante

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 14:53

Mateus Carrieri
Mateus Carrieri Crédito: Reprodução/Instagram

Galã dos anos 90, Mateus Carrieri celebrou uma marca impressionante: aos 58 anos, atingiu a marca de menos de 10% de gordura no corpo. O artista publicou uma foto, nesta sexta-feira (5), mostrando o shape, sem camisa e usando uma sunga, e comemorou o fato de ter alcançado o objetivo.

"9.4% de gordura no corpo aos 58 anos! É possível, mas tem que ter disciplina", escreveu Carrieri que, além de ator, é personal trainer desde 1989, quando se formou em Educação Física. Ele treina todos os dias e, nas redes sociais, costuma mostrar sua rotina na academia, com musculação e cardio.

Mateus Carrieri

Mateus Carrieri por Reprodução/Instagram
Mateus Carrieri por Reprodução/Instagram
Mateus Carrieri por Reprodução/Instagram
Mateus Carrieri por Reprodução/Instagram
Mateus Carrieri por Reprodução/Instagram
Mateus Carrieri por Reprodução/Instagram
Mateus Carrieri por Reprodução/Instagram
Mateus Carrieri por Reprodução/Instagram
Mateus Carrieri por Reprodução/Instagram
Mateus Carrieri por Reprodução/Instagram
Mateus Carrieri por Reprodução/Instagram
Mateus Carrieri por Reprodução/Instagram
Mateus Carrieri por Reprodução/Instagram
Mateus Carrieri por Reprodução/Instagram
Mateus Carrieri por Reprodução/Instagram
Mateus Carrieri por Reprodução/Instagram
Mateus Carrieri por Reprodução/Instagram
1 de 17
Mateus Carrieri por Reprodução/Instagram

O artista foi o o primeiro a posar nu para a extinta revista "G Magazine", em 1998. O ator disse que chegou a perder trabalhos por conta das fotos que fez para a publicação na época. "Não me arrependo. Não sei até que ponto isso prejudicou a minha carreira. Ajudar, não ajudou em nada. Em alguns momentos, eu devo ter sido preterido ou boicotado em algum trabalho por conta disso. Alguns colegas torceram o nariz. Colegas que depois ligaram lá para a redação da revista pedindo para fazer...", disse, em entrevista ao podcast "Eles que Lutem".

"Hoje, percebendo a importância que a revista teve para o público LGBTQIA+, que tinha tão pouca vez na época, e que ainda tem hoje, mas na época, nos anos 90, era muito pior. Tenho muito carinho com essa galera. E assim eu reconheci a minha importância para essa publicação. Por que, sim, fui o cara mais famosos a dar minha cara para bater, achar que aquilo não tinha problema nenhum. Muita gente falou: 'Mateus, eu me assumi gay vendo você na 'G'. Tenho muito orgulho desse carinho, mesmo sendo hétero", completou.

No ano 2000, o ator voltou a posar para a capa da publicação, com um ensaio embaixo d'água. Em 2004, aos 37 anos, causou polêmica ao estrelar o ensaio ao lado de Kaike, seu filho mais velho, então com 20 anos. Anos mais tarde, em entrevista ao programa "Gabi quase proibida", o ator confessou o arrependimento. "Esse foi um trabalho que me arrependo muito. Foi o maior equívoco".

A última vez que Carrieri posou para a publicação foi em 2006, em um ensaio conjunto com Alexandre Frota para celebrar a centésima edição da revista. Há fotos dos dois lutando em um tatame, e dividindo outras situações mais cotidianas.

Mateus Carrieri na "G Magazine"

As duas primeiras capas de Mateus Carrieri para a "G Magazine": 1998 e 2000 por Reprodução
Mateus Carrieri e o filho Kaíke posaram juntos para a "G Magazine" por Reprodução
Mateus Carrieri e Alexandre Frota posaram juntos para a "G Magazine" por Reprodução
Mateus Carrieri foi o primeiro a posar nu na 'G Magazine' por Reprodução
1 de 4
As duas primeiras capas de Mateus Carrieri para a "G Magazine": 1998 e 2000 por Reprodução

Leia mais

Imagem - Bruna Marquezine relembra gafe ao interromper Sasha e o marido em momento íntimo: 'Tá transando?'

Bruna Marquezine relembra gafe ao interromper Sasha e o marido em momento íntimo: 'Tá transando?'

Imagem - Jungkook, do BTS, lamenta mais uma tentativa de invasão à sua casa: 'Uma mulher apareceu'

Jungkook, do BTS, lamenta mais uma tentativa de invasão à sua casa: 'Uma mulher apareceu'

Imagem - Fifth Harmony anuncia retorno sem Camila Cabello e planeja turnê pela América Latina

Fifth Harmony anuncia retorno sem Camila Cabello e planeja turnê pela América Latina

LEIA TAMBÉM

Nome para gatos carinhosos: veja 12 ideias perfeitas para se inspirar

Aprenda a fazer 3 receitas práticas e ricas em proteína vegetal para o jantar

Conheça 4 exercícios de mobilidade para prevenir dores musculares

Mais recentes

Imagem - Fifth Harmony anuncia retorno sem Camila Cabello e planeja turnê pela América Latina

Fifth Harmony anuncia retorno sem Camila Cabello e planeja turnê pela América Latina
Imagem - Azeite com água: entenda por que a mistura viralizou e como usar na limpeza da casa

Azeite com água: entenda por que a mistura viralizou e como usar na limpeza da casa
Imagem - Bruna Marquezine relembra gafe ao interromper Sasha e o marido em momento íntimo: 'Tá transando?'

Bruna Marquezine relembra gafe ao interromper Sasha e o marido em momento íntimo: 'Tá transando?'

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua