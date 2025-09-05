SHAPE

Galã dos anos 90 comemora 9,4% de gordura aos 58 anos: 'É possível'

Mateus Carrieri celebrou ter alcançado a marca impressionante

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 14:53

Mateus Carrieri Crédito: Reprodução/Instagram

Galã dos anos 90, Mateus Carrieri celebrou uma marca impressionante: aos 58 anos, atingiu a marca de menos de 10% de gordura no corpo. O artista publicou uma foto, nesta sexta-feira (5), mostrando o shape, sem camisa e usando uma sunga, e comemorou o fato de ter alcançado o objetivo.

"9.4% de gordura no corpo aos 58 anos! É possível, mas tem que ter disciplina", escreveu Carrieri que, além de ator, é personal trainer desde 1989, quando se formou em Educação Física. Ele treina todos os dias e, nas redes sociais, costuma mostrar sua rotina na academia, com musculação e cardio.

O artista foi o o primeiro a posar nu para a extinta revista "G Magazine", em 1998. O ator disse que chegou a perder trabalhos por conta das fotos que fez para a publicação na época. "Não me arrependo. Não sei até que ponto isso prejudicou a minha carreira. Ajudar, não ajudou em nada. Em alguns momentos, eu devo ter sido preterido ou boicotado em algum trabalho por conta disso. Alguns colegas torceram o nariz. Colegas que depois ligaram lá para a redação da revista pedindo para fazer...", disse, em entrevista ao podcast "Eles que Lutem".

"Hoje, percebendo a importância que a revista teve para o público LGBTQIA+, que tinha tão pouca vez na época, e que ainda tem hoje, mas na época, nos anos 90, era muito pior. Tenho muito carinho com essa galera. E assim eu reconheci a minha importância para essa publicação. Por que, sim, fui o cara mais famosos a dar minha cara para bater, achar que aquilo não tinha problema nenhum. Muita gente falou: 'Mateus, eu me assumi gay vendo você na 'G'. Tenho muito orgulho desse carinho, mesmo sendo hétero", completou.

No ano 2000, o ator voltou a posar para a capa da publicação, com um ensaio embaixo d'água. Em 2004, aos 37 anos, causou polêmica ao estrelar o ensaio ao lado de Kaike, seu filho mais velho, então com 20 anos. Anos mais tarde, em entrevista ao programa "Gabi quase proibida", o ator confessou o arrependimento. "Esse foi um trabalho que me arrependo muito. Foi o maior equívoco".

A última vez que Carrieri posou para a publicação foi em 2006, em um ensaio conjunto com Alexandre Frota para celebrar a centésima edição da revista. Há fotos dos dois lutando em um tatame, e dividindo outras situações mais cotidianas.