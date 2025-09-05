DICA DE CASA

Parece mágica: veja truque para limpar seu fogão e deixar ele com cara de novo sem usar água ou produtos

O método é simples e econômico

Fernanda Varela

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 17:42

Fogão Crédito: Shutterstock

Quem cozinha com frequência sabe como a boca do fogão pode acumular sujeira e gordura, mesmo após uma limpeza rápida. Um truque caseiro das antigas tem ganhado destaque nas redes sociais por facilitar a limpeza e deixar a superfície brilhando, sem precisar de água ou produtos químicos.

O segredo está na palha de aço - o famoso 'Bombril'. Aplicada seca sobre a superfície da boca do fogão, ela remove manchas amareladas e resíduos de alimentos de forma eficiente, restaurando o brilho original. A técnica dispensa o uso de detergentes ou qualquer outro produto de limpeza, evitando desperdício e trabalho extra.

O método é simples e econômico, ideal para quem busca praticidade na rotina doméstica. Basta passar a palha de aço seca sobre a superfície até eliminar toda a sujeira. Especialistas em cuidados domésticos afirmam que, quando feita corretamente, a técnica não danifica o fogão e prolonga a vida útil do equipamento.