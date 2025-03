TEMPO DE GRAVIDEZ SUSPEITO

Gizelly Bicalho revela que descobriu traição após ex-namorado engravidar outra: 'Infeliz'

Conhecida como Gizelly Furacão, ex-BBB explicou como descobriu a pulada de cerca

Elis Freire

Publicado em 27 de março de 2025 às 15:16

Gizelly Bicalho conta traição Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Gizelly Bicalho, conhecida como Gizelly Furacão contou ao sair de “A Fazenda 16” que descobriu que seu ex-namorado estava esperando um filho com outra mulher. Mesmo já sendo ex, ela acabou descobrindo que foi traída ao calcular o tempo gestacional. A ex-BBB e ex-A Fazenda contou ainda que ele revelou a novidade no dia do seu aniversário. >

Através das redes sociais, Gizelly explicou que entrou no reality show da Record em setembro, três meses após terminar o relacionamento. Na data em que comemorava seu aniversário no reality show, o ex-namorado anunciou que seria pai, mas a advogada só ficou sabendo ao sair do confinamento. Foi aí que ela entendeu o que havia acontecido.>

Ela percebeu que o bebê, pela quantidade de meses de gestação, foi concebido enquanto ainda estava com o ex ou então poucos dias depois do término - o que também levanta suspeitas de traição. “Parece que foi na semana que a gente terminou, mas pode ter sido uns dias antes de terminar também, tá?”, revelou.>

Bicalho aproveitou para alertar sobre casais que parecem perfeitos nas redes sociais. “Não existe gente perfeita, cuidado com quem que ser perfeito demais com você. Cuidado com as pessoas boazinhas demais. Essas são as piores. Cuidado com o casal perfeito que você vê na internet”, ela declarou.>