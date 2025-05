STREAMING

Globo grava novela sobre cangaço no sertão da Bahia; saiba onde

'Guerreiros do Sol' será lançada simultaneamente no Globoplay e no novo canal Globoplay Novelas

Heider Sacramento

Publicado em 16 de maio de 2025 às 21:19

Alexandre Nero e Thomás Aquino em Guerreiros do Sol Crédito: Globo/Estevam Avellar

A Globo escolheu duas cidades da Bahia como cenário para sua nova novela épica 'Guerreiros do Sol', que chega ao Globoplay no dia 11 de junho. Inspirada livremente na trajetória de Lampião, Maria Bonita e outros ícones do cangaço, a produção busca resgatar a força histórica do Nordeste com uma narrativa grandiosa e repleta de ação. >

Criada e escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, a trama recria o universo dos cangaceiros com forte apelo visual e compromisso com a autenticidade. As gravações percorreram locações próximas a Canudos e Paulo Afonso, dois municípios baianos fortemente ligados à história do sertão e da resistência nordestina.>

As filmagens duraram cerca de oito meses, com cenas gravadas tanto nos Estúdios Globo quanto em áreas remotas do Rio de Janeiro e do Nordeste. Além da Bahia, municípios como Piranhas e Delmiro Gouveia, em Alagoas, também foram palcos das gravações.>

A logística da produção mobilizou uma equipe de quase 150 profissionais, que enfrentaram desafios diários para transportar figurinos, cenários e equipamentos em terrenos de difícil acesso. Segundo a Globo, mais de 20 caminhonetes 4x4 foram utilizadas diariamente para levar o material até as áreas mais isoladas da caatinga baiana.>