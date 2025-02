TV

Globo promete reviravolta no BBB 25 com Big Fone deste sábado (22); entenda

Quem atender terá que se comprometer

A Globo promete uma reviravolta para melhorar a audiência do BBB 25. Neste sábado (22), o Big Fone vai tocar e quem atender estará diretamente no paredão. Além disso, o azarado terá que escolher quem vai para o paredão junto com ele.>