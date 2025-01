LUTO

Grávida, Gisele Bündchen fala sobre morte da mãe, vítima de câncer: 'Faz muita falta'

Vânia Maria morreu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

Grávida do seu terceiro filho, Gisele Bündchen usou as redes sociais nesta terça-feira (28) para lembrar o aniversário de falecimento da mãe, que lutou contra um câncer. >

Vânia Maria morreu aos 75 anos, no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. >