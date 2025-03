RETOU

Gretchen se revolta e esculacha seguidores após críticas: 'Teve a cara de pau de dizer que eu sou barriguda'

Apresentadora distribuiu críticas de volta a quem falou mal dela

"Teve uma que falou assim: 'Pela idade que ela tem, até que ela está bem. Mas eu sou sua fã, te amo.' Me ama coisa nenhuma! Morre de inveja de mim. Morre de inveja de eu estar com quase 70 anos - porque eu vou fazer 66 este ano - e estar bem do jeito que eu estou: ter as pernas que eu tenho, ter a barriguinha batida que eu tenho...", seguiu a ex-dançarina.>