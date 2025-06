DANOS MORAIS

Justiça condena MBL a indenizar Wagner Moura em R$ 50 mil

Valor deverá pago por acusação falsa contra o ator sobre a Lei Rouanet

Elis Freire

Publicado em 13 de junho de 2025 às 21:09

Wagner Moura Crédito: Divulgação

O Movimento Brasil Livre (MBL) foi condenado pela Justiça a pagar mais de R$ 50 mil ao ator Wagner Moura por danos morais. A decisão foi tomada após o grupo publicar informações falsas envolvendo o nome do artista e supostas verbas obtidas através da Lei Rouanet. As informações foram confirmadas pelo portal Splash, do UOL.>

A publicação alvo da ação foi feita em 2016 e acusava Wagner Moura de receber R$ 11,5 milhões pela Lei Rouanet em troca de apoio ao governo Dilma Rousseff. “Quanto custa o seu governismo? Wagner Moura, captando R$ 11,5 milhões pela Lei Rouanet, fará vídeos defendendo o governo Dilma”, dizia o post do MBL na época.>

Na Justiça, o ator alegou ter sido alvo de difamação e ressaltou que a publicação propagou uma mentira ao insinuar que ele estaria envolvido em atos ilícitos. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concordou com os argumentos da defesa de Moura. Para o desembargador Wagner Cinelli, relator do caso, o conteúdo ultrapassou o direito de crítica e mergulhou no campo da desinformação.>

“Não houve qualquer ilegalidade na conduta do apelante [Wagner Moura], convém frisar. A publicação questionada, extrapolando os limites do direito de crítica, reportou fatos falsos para adentrar o campo da desinformação”, escreveu Cinelli na decisão publicada nesta quinta (12).>

Além da indenização de R$ 50 mil, o MBL também terá que pagar multa diária de R$ 1.000 caso mantenha a publicação no ar. O valor da indenização será corrigido com juros de 1% ao mês desde a data da postagem. O grupo ainda foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor total da indenização. Cabe recurso.>