CLIMÃO

Gustavo Mioto expõe episódio "desagradável" com Luísa Sonza em programa de TV

Sertanejo relembra situação desconfortável com cantora pop e diz que houve bate-boca após brincadeira fora de tom

Durante participação no Sabadou com Virginia, no último sábado (10), o cantor Gustavo Mioto surpreendeu ao revelar uma situação delicada envolvendo Luísa Sonza. Ao ser desafiado a citar um momento constrangedor com alguma celebridade, o sertanejo não hesitou em relembrar um episódio que, segundo ele, foi marcado por falta de respeito e um breve desentendimento com a artista pop. >