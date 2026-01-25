SAÚDE

Hábito frequente entre pessoas com risco de demência acende alerta de especialistas

Veja como a postura e o ar podem ser seus maiores aliados contra a perda de memória precoce

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 07:00

entender a conexão entre o pulmão e o cérebro é o primeiro passo para uma vida longa Crédito: Freepik

A busca por uma mente saudável na terceira idade passa por hábitos que muitas vezes ignoramos na rotina. Especialistas em saúde holística afirmam que o simples ato de respirar corretamente pode ser um escudo contra a demência.

No livro “Sukkiri Self-Reliance Holistic”, a autora Marie Yagami apresenta uma visão prática sobre esse tema vital.

Ela defende que a prevenção começa com o controle consciente do nosso fôlego e da nossa postura corporal. Além disso, a obra destaca que pequenas mudanças diárias podem evitar o declínio das funções cognitivas.

Portanto, entender a conexão entre o pulmão e o cérebro é o primeiro passo para uma vida longa.

A mudança através do fôlego

A base desse conhecimento vem de Hiroshi Yagami, um renomado profissional com meio século de atuação na acupuntura. Ele observou padrões respiratórios específicos em pessoas que começavam a perder funções cognitivas importantes.

Geralmente, esses indivíduos respiram de forma fraca e pouco profunda, o que limita a oxigenação sanguínea necessária.

Sem o oxigênio necessário, o sistema nervoso sofre danos que podem se tornar irreversíveis com o passar do tempo. Hiroshi afirma que ao longo de sua carreira observou algumas similaridades nos pacientes em estágios iniciais da doença.

Por isso, ele enfatiza que respirar profundamente pode mudar completamente o destino da sua saúde mental.

As origens da perda de memória

Embora o estilo de vida e a herança genética contem muito, a respiração é frequentemente negligenciada pela medicina tradicional. Hiroshi alerta que a forma como puxamos o ar reflete diretamente na nossa vitalidade cerebral e longevidade.

Corpos rígidos e falhas na formação da coluna costumam esconder uma respiração ineficiente e curta.

Essa condição prejudica a entrega de nutrientes vitais para os neurônios através da corrente sanguínea. Além disso, a má postura, como o pescoço reto, é um sinal de que o corpo não está recebendo ar suficiente.

Consequentemente, o risco de desenvolver distúrbios do sistema nervoso aumenta de forma considerável em idades mais avançadas.

Como fortalecer sua saúde

Especialistas alertam que distúrbios como a hipertensão e a falta de sono podem surgir da respiração errada. Hiroshi explica que corrigir a postura é o primeiro passo para respirar melhor e proteger as funções do cérebro.

Quanto mais oxigênio circula, mais o fluxo sanguíneo melhora, combatendo o envelhecimento precoce das células nervosas.

Praticar a atenção plena na respiração traz benefícios que vão além da calma momentânea, atingindo a prevenção de doenças. Além disso, a execução diária de exercícios leves ajuda a manter o sistema circulatório em pleno funcionamento.

Portanto, investir alguns minutos do seu dia no autocuidado pode garantir uma velhice muito mais lúcida.

Passo a passo para respirar melhor

Você pode realizar um exercício simples de 30 segundos inspirando e segurando o ar com o abdômen expandido. O recomendado é inspirar por dez segundos, segurar por dez e expirar lentamente por mais dez segundos.

Repetir esse ciclo quatro vezes ao dia ajuda a estabilizar os níveis de oxigênio no seu organismo.

Além disso, exercícios com toalha ajudam a alongar o peito e melhorar a postura dos ombros e costas. Você deve enrolar a toalha nos pulsos e mover os braços para trás da cabeça enquanto respira fundo.