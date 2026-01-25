Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hábito frequente entre pessoas com risco de demência acende alerta de especialistas

Veja como a postura e o ar podem ser seus maiores aliados contra a perda de memória precoce

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 07:00

entender a conexão entre o pulmão e o cérebro é o primeiro passo para uma vida longa
entender a conexão entre o pulmão e o cérebro é o primeiro passo para uma vida longa Crédito: Freepik

A busca por uma mente saudável na terceira idade passa por hábitos que muitas vezes ignoramos na rotina. Especialistas em saúde holística afirmam que o simples ato de respirar corretamente pode ser um escudo contra a demência.

No livro “Sukkiri Self-Reliance Holistic”, a autora Marie Yagami apresenta uma visão prática sobre esse tema vital.

Ela defende que a prevenção começa com o controle consciente do nosso fôlego e da nossa postura corporal. Além disso, a obra destaca que pequenas mudanças diárias podem evitar o declínio das funções cognitivas.

Alongamento é uma boa pedida para relaxar o corpo e oferece bem-estar

[Edicase]Os alongamentos ajudam na oxigenação cerebral e na liberação de endorfinas (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com &#8211; Yuri A | Shutterstock
[Edicase]O aquecimento e o alongamento antes da corrida ajudam a evitar lesões (Imagem: Manu Reyes | Shutterstock) por Imagem: Manu Reyes | Shutterstock
[Edicase]O alongamento aumenta a flexibilidade e ajuda a evitar lesões durante a corrida (Imagem: ORION PRODUCTION | Shutterstock) por Imagem: ORION PRODUCTION | Shutterstock
Alongamento antes do sexo por Divulgação
[Edicase]Postura do alongamento intenso ajuda a levar oxigênio para o cérebro (Imagem: Acervo Pri Leite) por Imagem: Acervo Pri Leite
[Edicase]Alongamentos simples para os pés e panturrilhas ajudam a manter o fluxo sanguíneo adequado (Imagem: StockLite | Shutterstock) por Imagem: StockLite | Shutterstock
[Edicase]O alongamento diário aumenta a disposição e reduz o desconforto físico (Imagem: Dmytrenko Vlad | Shutterstock) por Imagem: Dmytrenko Vlad | Shutterstock
[Edicase]Incluir o alongamento na rotina melhora o bem-estar e a qualidade de vida (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock) por Imagem: Studio Romantic | Shutterstock
[Edicase]O alongamento para o posterior das pernas ajuda a aliviar a tensão muscular (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
[Edicase]O alongamento para costas e lombar ajuda a prevenir lesões e dores nas costas (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock) por Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock
[Edicase]Os alongamentos para os ombros ajudam a aumentar a amplitude de movimentos (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com &#8211; Yuri A | Shutterstock
[Edicase]O alongamento é uma ótima forma de despertar o corpo e a mente (Imagem: Harbucks | Shutterstock) por Imagem: Harbucks | Shutterstock
Alongamento é essencial para manter o corpo ativo por Shutterstock
[Edicase]Alongamento para a parte interna da coxa também ajuda a aliviar a tensão no quadril (Imagem: MilanMarkovic78 | Shutterstock) por
[Edicase]Alongamento para a parte posterior da coxa também melhora a flexibilidade (Imagem: Martina Osmy | Shutterstock) por
[Edicase]Alongamento para posterior de perna ajuda a melhorar a flexibilidade (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock) por
[Edicase]Alongamento cervical lateral ajuda a relaxar o pescoço e os ombros (Imagem: InesBazdar | Shutterstock) por
[Edicase]Alongamento cervical frontal ajuda a reduzir a tensão do pescoço (Imagem: Mladen Mitrinovic | Shutterstock) por
[Edicase]Alongamento melhora a flexibilidade e aumenta a amplitude do corpo (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por
[Edicase]Alongamentos melhoram o desempenho em tarefas simples do dia a dia (Imagem: EZ-Stock Studio | Shutterstock) por
[Edicase]Esportes que incluem alongamentos ou movimentos dinâmicos, como ginástica, pilates e yoga, ajudam na flexibilidade (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock) por
[Edicase]Alongamento ajuda a aumentar a flexibilidade e a evitar lesões (Imagem: ORION PRODUCTION | Shutterstock) por
1 de 22
[Edicase]Os alongamentos ajudam na oxigenação cerebral e na liberação de endorfinas (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock

Portanto, entender a conexão entre o pulmão e o cérebro é o primeiro passo para uma vida longa.

A mudança através do fôlego

A base desse conhecimento vem de Hiroshi Yagami, um renomado profissional com meio século de atuação na acupuntura. Ele observou padrões respiratórios específicos em pessoas que começavam a perder funções cognitivas importantes.

Geralmente, esses indivíduos respiram de forma fraca e pouco profunda, o que limita a oxigenação sanguínea necessária.

Sem o oxigênio necessário, o sistema nervoso sofre danos que podem se tornar irreversíveis com o passar do tempo. Hiroshi afirma que ao longo de sua carreira observou algumas similaridades nos pacientes em estágios iniciais da doença.

Por isso, ele enfatiza que respirar profundamente pode mudar completamente o destino da sua saúde mental.

As origens da perda de memória

Embora o estilo de vida e a herança genética contem muito, a respiração é frequentemente negligenciada pela medicina tradicional. Hiroshi alerta que a forma como puxamos o ar reflete diretamente na nossa vitalidade cerebral e longevidade.

Corpos rígidos e falhas na formação da coluna costumam esconder uma respiração ineficiente e curta.

Essa condição prejudica a entrega de nutrientes vitais para os neurônios através da corrente sanguínea. Além disso, a má postura, como o pescoço reto, é um sinal de que o corpo não está recebendo ar suficiente.

Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar

Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar por Shutterstock
Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar por Shutterstock
Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar por Shutterstock
Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar por Shutterstock
Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar por Shutterstock
Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar por Shutterstock
Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar por Shutterstock
Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar por Shutterstock
Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar por Shutterstock
Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar por Shutterstock
Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar por Shutterstock
Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar por Shutterstock
1 de 12
Atividades ao ar livre como caminhada são excelentes para o bem-estar por Shutterstock

Consequentemente, o risco de desenvolver distúrbios do sistema nervoso aumenta de forma considerável em idades mais avançadas.

Como fortalecer sua saúde

Especialistas alertam que distúrbios como a hipertensão e a falta de sono podem surgir da respiração errada. Hiroshi explica que corrigir a postura é o primeiro passo para respirar melhor e proteger as funções do cérebro.

LEIA MAIS

Os 10 hábitos poderosos da longevidade que ajudam a viver mais e com mais saúde

Estresse pode reduzir a sua longevidade; veja cinco formas de combatê-lo

A bebida popular que o 'guru da longevidade' evita para manter o corpo bem

Saiba por que beber água, café e chá está ligado a maior longevidade

Quanto mais oxigênio circula, mais o fluxo sanguíneo melhora, combatendo o envelhecimento precoce das células nervosas.

Praticar a atenção plena na respiração traz benefícios que vão além da calma momentânea, atingindo a prevenção de doenças. Além disso, a execução diária de exercícios leves ajuda a manter o sistema circulatório em pleno funcionamento.

Portanto, investir alguns minutos do seu dia no autocuidado pode garantir uma velhice muito mais lúcida.

Passo a passo para respirar melhor

Você pode realizar um exercício simples de 30 segundos inspirando e segurando o ar com o abdômen expandido. O recomendado é inspirar por dez segundos, segurar por dez e expirar lentamente por mais dez segundos.

Repetir esse ciclo quatro vezes ao dia ajuda a estabilizar os níveis de oxigênio no seu organismo.

Além disso, exercícios com toalha ajudam a alongar o peito e melhorar a postura dos ombros e costas. Você deve enrolar a toalha nos pulsos e mover os braços para trás da cabeça enquanto respira fundo.

Essas estratégias de autocuidado elevam a capacidade pulmonar e garantem uma mente muito mais resiliente e ativa.

Tags:

Saúde

Mais recentes

Imagem - Veja como está hoje Marcelo Dourado, o único veterano que voltou ao BBB e saiu campeão

Veja como está hoje Marcelo Dourado, o único veterano que voltou ao BBB e saiu campeão
Imagem - O farelo desprezado no mercado que limpa o intestino e faz o pneuzinho desaparecer

O farelo desprezado no mercado que limpa o intestino e faz o pneuzinho desaparecer
Imagem - VÍDEO: Ney Matogrosso é confundido com Caetano Veloso durante passeio em Salvador

VÍDEO: Ney Matogrosso é confundido com Caetano Veloso durante passeio em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Meia formado no Bahia vive auge da carreira após nove anos fora do Brasil
01

Meia formado no Bahia vive auge da carreira após nove anos fora do Brasil

Imagem - Cantor de pagode é morto a tiros na frente da mulher durante assalto
02

Cantor de pagode é morto a tiros na frente da mulher durante assalto

Imagem - Nubank emite comunicado após boatos de falência
03

Nubank emite comunicado após boatos de falência

Imagem - Imagens mostram cantor João Lima agredindo esposa na cama
04

Imagens mostram cantor João Lima agredindo esposa na cama