Hara hachi bu: conheça a técnica japonesa que ensina a comer menos e perder peso sem sacrifício

O princípio é simples e direto

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 09:00

Descubra a sabedoria de comer até 80% da sua capacidade e veja como este método milenar pode trazer benefícios para sua saúde e bem-estar Crédito: Freepik

A jornada para o emagrecimento pode ser mais leve e eficaz quando apoiada por uma boa orientação. Um antigo provérbio japonês oferece uma solução inteligente, focada em encontrar o equilíbrio entre a vontade de comer e o ponto ideal de saciedade do corpo.

Essa filosofia é o "Hara hachi bu", uma prática milenar originada em Okinawa, no Japão, conhecida por sua população de alta longevidade e qualidade de vida. O princípio é simples e direto: parar de comer um pouco antes de se sentir totalmente satisfeito.

Isso não significa uma privação alimentar, mas sim evitar o hábito de encher o estômago ao máximo. Comer até cerca de 80% de sua capacidade traz benefícios no controle de peso, na melhora da digestão e na promoção de uma sensação geral de bem-estar.

O método Hara hachi bu: como começar?

Começar a aplicar o "Hara hachi bu" é mais simples do que se imagina. Uma das primeiras ações é comer mais devagar, pois isso permite que o corpo identifique os sinais de saciedade a tempo. A ciência aponta que o organismo leva de 15 a 20 minutos para perceber que o estômago está cheio.

Adotar pequenas pausas durante a refeição também pode ser útil, especialmente em momentos de estresse. Esses intervalos curtos ajudam a prestar mais atenção aos sabores e à quantidade de comida consumida. Dessa forma, a sensação de satisfação surge antes que você termine o prato.

Estratégias para uma alimentação consciente

Comer com calma ajuda a valorizar cada garfada e a notar o sabor, a textura e o aroma dos alimentos. Além disso, é essencial evitar distrações como celular e televisão, que fazem com que você consuma mais do que o necessário, muitas vezes por hábito ou impulso emocional.