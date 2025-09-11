NÃO É ÁGUA, NEM LUZ

Por que as pontas das plantas ficam secas e marrons? O erro que ninguém te contou

Ao contrário do senso comum, a falta de rega não é a principal causa do fenômeno

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 13:05

Ventiladores e ar-condicionados refrescam os humanos, mas ajudam a ressecar as plantas Crédito: Vitalherbarium/Youtube

Se você costuma cuidar de plantas, com certeza já se deparou com as pontas ressecadas e escurecidas de alguma delas. O fenômeno incomoda quem preza pela aparência e, muitas vezes, é confundido com falta de hidratação. Porém, a razão vai muito além do que essa simples explicação sugere.

Um especialista em plantas, chamado Álvaro Pedrera, viralizou nas redes sociais ao revelar em vídeo que "se as folhas das suas plantas têm pontas marrons e secas, não é um problema de rega, mas sim de umidade".

A fala não deixa espaço para dúvidas. No calor, as pontas das plantas escurecem com mais frequência, justamente por causa do ar seco. O problema se agrava quando as folhas recebem correntes geladas de ventiladores e aparelhos de ar-condicionado.

Explicada a razão do fenômeno, agora é fácil evitar situações que impedem o verde total das plantas. Mas, quando as partes marrons e secas já começaram a aparecer, também é possível reverter a situação com apenas três passos.

1º Passo

A primeira coisa a fazer é remover caules e flores murchas, pois as plantas continuam enviando seiva e nutrientes para essas regiões, ainda que estejam deterioradas.

No caso de plantas saudáveis, o processo não é necessariamente um problema, mas pode ser fatal para plantas já ressecadas. Por isso, é necessário ajudar a sua planta a redirecionar toda a energia para reidratação e crescimento de novas folhas, mesmo que exija sacrifícios.

2º Passo

Nem sempre a falta de rega é a causa do ressecamento da planta. A exposição solar excessiva e a baixa umidade do ar também podem deixar esses organismos desidratados.

Além disso, as plantas ressecadas são vulneráveis à pragas que podem piorar sua condição, por isso é bom ficar atento.

A ideia é literalmente bancar o detetive e avaliar quais são as ameaças presentes no mesmo ambiente que as plantas. E atenção: se houver pragas, elas devem ser removidas com urgência, pois impedem todo o processo de revitalização.

3º Passo

Uma vez identificados todos os fatores de riscos, agora é hora de agir. Regar a planta é importante, mas não exagere. A frequência sempre depende da espécie, do clima e da localização, mas o princípio é sempre verificar se o solo está seco antes de regar novamente.

E, por falar em solo, uma dica extra que pode te ajudar na revitalização da planta é remover a camada superior do substrato, pois a desidratação impede a passagem de água para o caule.