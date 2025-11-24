Acesse sua conta
Homem vai a hospital com fortes dores abdominais e raio-X revela xícara no ânus

Equipe médica precisou realizar cirurgia de emergência

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 21:39

Caso chamou atenção até mesmo de médico
Caso chamou atenção até mesmo de médico Crédito: Divulgação | Hospital Geral Dajia Li

Uma situação inusitada e preocupante chamou atenção nas redes sociais, após um exame identificar um objeto estranho no ânus de um homem, que teria procurado atendimento médico, após três dias de prisão de ventre, inchaço abdominal e fortes dores.

Raio-X

Raio-X identificou objeto estranho em corpo de homem
Raio-X identificou objeto estranho em corpo de homem por Reprodução
Raio-X identificou objeto estranho em corpo de homem por Reprodução
Raio-X identificou objeto estranho em corpo de homem por Reprodução
1 de 4
Raio-X identificou objeto estranho em corpo de homem por Reprodução

De acordo com a equipe que o atendeu, um exame de raio-X revelou que havia uma xícara de cerâmica alojada dentro do intestino do paciente, que não conseguia evacuar. O homem foi atendido no Hospital Geral Dajia Li, em Taichung, Taiwan.

A peça, com cerca de 6 centímetros de largura e 8 de altura, tinha a superfície lisa, o que dificultou as primeiras tentativas de remoção. Médicos ainda usaram instrumentos específicos para tentar puxá-la, mas não tiveram sucesso.

De acordo com a imprensa local, o médico relatou que o paciente ficou constrangido com a situação e evitou explicar como o objeto foi parar na região. “Inacreditável, até eu fiquei chocado quando vi”, afirmou Dr. Wu Kunda.

O homem teria declarado que “não sabia” e que “foi um acidente”. Ele ainda admitiu ter tentado expulsar o objeto por conta própria antes de buscar ajuda. Com parte do intestino com sinais de comprometimento do fluxo sanguíneo, a equipe concluiu que a única saída seria recorrer a uma cirurgia de emergência sob anestesia geral. O procedimento durou cerca de duas horas.

O Dr. Wu e sua equipe abriram o abdômen do paciente, retiraram a xícara e realizaram uma colostomia temporária para permitir que ele conseguisse evacuar durante a recuperação.

