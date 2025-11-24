ENTRETENIMENTO

Carlinhos Maia atrapalha trânsito e causa alvoroço ao realizar dinâmica em estrada

Influenciador realizava dinâmica de pré-seleção para o Rancho do Maia

Felipe Sena

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 21:29

Carlinhos Maia atrapalhou fluxo em estrada Crédito: Reprodução | Instagram

Carlinhos Maia esteve numa estrada em Ipioca, no interior de Alagoas, onde fica a sede do Rancho do Maia, uma espécie de reality show criado pelo influenciador digital, para entrevistar candidatos na pré-seleção para participação no programa, o que levou a um grande fluxo de pessoas.

Como de costume, Carlinhos Maia compartilhou a dinâmica através dos stories do Instagram, onde passava com um carrro, baixava o vidro do veículo e entrevistava candidatos que tinham interesse em participar do Rancho. “Mostre o por que você deve entrar no Rancho”, chegou a dizer Carlinhos para um dos candidatos.

No entanto, o momento não agradou nada um dos transeuntes que passavam pela estrada no momento da dinâmica, que enxotou o influenciador do local. O homem chegou a sair do veículo em que estava e dar tapas no carro de Carlinhos, causando revolta de uma fã.

“Minha gente, o que foi que aconteceu com esse homem? Ele surtou de uma forma, desceu do carro dele, foi lá no carro de Carlinhos, afrontou o Carlinhos, e mandou ele descer do carro, só porque o Carlinhos estava entrevistando os personagens dele do Rancho”, disse a fã.