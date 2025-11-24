Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carlinhos Maia atrapalha trânsito e causa alvoroço ao realizar dinâmica em estrada

Influenciador realizava dinâmica de pré-seleção para o Rancho do Maia

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 21:29

Carlinhos Maia atrapalhou fluxo em estrada
Carlinhos Maia atrapalhou fluxo em estrada Crédito: Reprodução | Instagram

Carlinhos Maia esteve numa estrada em Ipioca, no interior de Alagoas, onde fica a sede do Rancho do Maia, uma espécie de reality show criado pelo influenciador digital, para entrevistar candidatos na pré-seleção para participação no programa, o que levou a um grande fluxo de pessoas.

Carlinhos Maia

Carlinhos Maia por Reprodução/Instagram
Carlinhos Maia por Reprodução/Instagram
Carlinhos Maia por Reprodução/Instagram
Carlinhos Maia no PodPah por Reprodução
Carlinhos Maia por Divulgação
Carlinhos Maia detona fã por Redes sociais
Carlinhos Maia por Foto: Reprodução/Instagram
1 de 7
Carlinhos Maia por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Motorista processa Carlinhos Maia e Lucas Guimarães e cobra R$ 1 milhão por 'humilhação' e demissão

Motorista processa Carlinhos Maia e Lucas Guimarães e cobra R$ 1 milhão por 'humilhação' e demissão

Imagem - 'Bichas malucas': Carlinhos Maia é vaiado no show de Claudia Leitte e se manifesta

'Bichas malucas': Carlinhos Maia é vaiado no show de Claudia Leitte e se manifesta

Imagem - Calcinha Preta: Carlinhos Maia entra na treta, pressiona Silvânia Aquino e sai em defesa de O’hara Ravick

Calcinha Preta: Carlinhos Maia entra na treta, pressiona Silvânia Aquino e sai em defesa de O’hara Ravick

Como de costume, Carlinhos Maia compartilhou a dinâmica através dos stories do Instagram, onde passava com um carrro, baixava o vidro do veículo e entrevistava candidatos que tinham interesse em participar do Rancho. “Mostre o por que você deve entrar no Rancho”, chegou a dizer Carlinhos para um dos candidatos.

No entanto, o momento não agradou nada um dos transeuntes que passavam pela estrada no momento da dinâmica, que enxotou o influenciador do local. O homem chegou a sair do veículo em que estava e dar tapas no carro de Carlinhos, causando revolta de uma fã.

“Minha gente, o que foi que aconteceu com esse homem? Ele surtou de uma forma, desceu do carro dele, foi lá no carro de Carlinhos, afrontou o Carlinhos, e mandou ele descer do carro, só porque o Carlinhos estava entrevistando os personagens dele do Rancho”, disse a fã.

Apesar da revolta, alguns internautas concordaram com a atitude do homem. “Eu faria a mesma coisa , o alecrim pensa que é dono da estrada?”, perguntou uma mulher. “Certíssimo! Paciência tem limite”, disse outro.

Leia mais

Imagem - Férias coletivas: conheça as regras e quando a empresa pode concedê-las

Férias coletivas: conheça as regras e quando a empresa pode concedê-las

Imagem - Black Friday sem arrependimentos: 5 dicas para evitar compras por impulso

Black Friday sem arrependimentos: 5 dicas para evitar compras por impulso

Imagem - Natal com pets: 7 formas de decorar a casa sem riscos para os animais

Natal com pets: 7 formas de decorar a casa sem riscos para os animais

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Marcela Tomaszewski publica desabafo e se desculpa por mentir sobre agressões de Dado Dolabella

Marcela Tomaszewski publica desabafo e se desculpa por mentir sobre agressões de Dado Dolabella
Imagem - Estudo: mais de 70% das agressões masculinas contra mulheres têm crianças como testemunhas

Estudo: mais de 70% das agressões masculinas contra mulheres têm crianças como testemunhas

MAIS LIDAS

Imagem - Guns N’ Roses confirma show em Salvador; saiba mais
01

Guns N’ Roses confirma show em Salvador; saiba mais

Imagem - Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador
02

Saiba quanto será o ingresso do show do Guns N' Roses em Salvador

Imagem - Só alegria: 3 signos vão viver um ciclo de muita sorte nos próximos dias
03

Só alegria: 3 signos vão viver um ciclo de muita sorte nos próximos dias

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (24 de novembro) abre caminhos para Touro, Leão e mais 3 signos: a sorte chega e sua carreira vai decolar
04

Anjo da Guarda desta segunda (24 de novembro) abre caminhos para Touro, Leão e mais 3 signos: a sorte chega e sua carreira vai decolar